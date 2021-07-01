Elazığ'da belediye başkanı "can dostlara" anne şefkatiyle bakıyor
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Elazığ'da belediye başkanı "can dostlara" anne şefkatiyle bakıyor

Elazığ'da belediye başkanı 'can dostlara' anne şefkatiyle bakıyor
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'ın Keban ilçesinde günlük mesaisine her sabah kapısının önünde bekleyen sokak hayvanlarının karnını doyurmakla başlayan Belediye Başkanı Fethiye Atlı, "can dostlarını" anne şefkatiyle sarmalıyor.

Elazığ'ın Keban ilçesinde günlük mesaisine her sabah kapısının önünde bekleyen sokak hayvanlarının karnını doyurmakla başlayan Belediye Başkanı Fethiye Atlı, "can dostlarını" anne şefkatiyle sarmalıyor.

Belediye başkanlığı görevini 7 yıldır yürüten Atlı, kamu hizmetlerinin yanında ilçedeki sokak hayvanlarının bakım, beslenme ve korunmasına yönelik sosyal faaliyetlerin yürütülmesine de büyük önem veriyor.

Elazığ Belediyesi ve ilgili kurumlardan destek sağlayarak hayvanların aşılarını yaptıran Atlı, ayrıca Belediye bahçesinde oluşturulan barınakta kedi ve köpeklerin bakımını temin ediyor. Atlı, isteyen hayvansever ailelerin "can dostlarını" ücretsiz sahiplenmelerine imkan sağlıyor.

Yaklaşık 7 yıldır evinin bulunduğu mahalledeki sokak hayvanlarına da kendi imkanlarıyla bakan Atlı, belediye hizmetlerinin yanı sıra sokak hayvanlarına karşı gösterdiği duyarlılıkla ilçe halkının takdiri topluyor.

Atlı, sokak hayvanlarının aç kalmaması için evinin bahçesinde oluşturduğu alanlara düzenli olarak su ve mama bırakıyor.

Zamanla sayıları çoğalan kedi ve köpekleri her sabah ve akşam elleriyle besleyen Atlı, onlara anne şefkatiyle ilgi gösteriyor.

Atlı, AA muhabirine, insanların yaşadığı çevrenin bir parçası olan sokak hayvanlarının varlıklarıyla insanlara huzur ve mutluluk verdiklerini belirtti.

Çevresindeki sokak hayvanlarına huzur vermeyen bir toplumun da huzur bulamayacağını dile getiren Atlı imkanlar ölçüsünde onlara sahip çıktıklarını söyledi.

"Bu sevgi Allah vergisi"

Oturduğu mahalledeki sokak hayvanlarına da kendi imkanlarıyla evinin bahçesinde baktığını aktaran Atlı şöyle devam etti:

"Kapımın önünde bazen 15 bazen de 25 kedi ve köpek oluyor. Onların mama ihtiyacını karşılıyorum, aylık 2 torba mama alıyorum. Bu sevgi Allah vergisi, hayvanlara karşı çok büyük bir sevgim, merhametim var. Eve bir kedi almak istiyorum ancak dışarıda kalan kedilere haksızlık olur diye bunu yapamıyorum, diğerlerinin dışarıda kaldığını düşündükçe üzüntü duyuyorum. Onun için hepsini kapının önünde besliyorum."

Günün yorgunluğunu onlarla ilgilenerek atıyor

Atlı, günün yorgunluğunu mesai bitiminde eve gittiğinde evinin kapısı önünde karınlarını doyurmak için kendisini bekleyen kedi ve köpeklerle ilgilenerek attığını söyledi.

"Akşam eve gelince kediciklerimin mamalarını veriyorum çünkü dört gözle beni bekliyor, onları beni beklerken görünce çok mutlu oluyorum. Onlarla sohbet ediyorum." diyen Atlı, varlıklarıyla topluma huzur ve mutluluk veren sokak hayvanlarının mağdur olmaması için herkesin kendi çevresindeki kedi ve köpeklere sahip çıkması gerektiğini dile getirdi.

Atlı, "Herkesin yemeği artıyor, ekmeği kuruyor, bunları bir kabın içinde kapısının önüne koysa hem sokaktaki hayvanların karnı doyar hem de yaptığı yemeği ya da ekmeği çöpe gitmemiş, israf olmamış olur." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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