Elazığ'da 6 ayrı noktada pazar kuruldu, tedbirler alınarak açıldı

Elazığ'da Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında başlatılan 17 günlük tam kapanma döneminde kapalı olan semt pazarları kısıtlamanın 10'uncu gününde önlemler dahilinde 6 noktada açıldı.

Elazığ'da Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında başlatılan 17 günlük tam kapanma döneminde kapalı olan semt pazarları kısıtlamanın 10'uncu gününde önlemler dahilinde 6 noktada açıldı.

Covid-19 ile mücadele kapsamında her ilde olduğu gibi Elazığ'da da 17 günlük tam kapanma süreci devam ederken, bugün İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda semt pazarları kuruldu. Vatandaşların da yaş sebze-meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazaryerine gidip gelebilmelerine izin verildi. Bu kapsamda Elazığ'nın merkezinde Sürsürü, Kırklar, Abdullahpaşa ve Akpınar Mahalleleri'nde 4 noktada, Karakoçan ilçesi ile Yazıkonak Beldesi'nde ise 1'er nokta da pazar yeri kuruldu. Pazarların etrafları çevrilerek giriş ve çıkışlarına kontrol noktaları oluşturuldu. Ateşi ölçülen, HES kodu sorgulanan ve elleri dezenfektan edilen vatandaşlar kontrollü bir şekilde içeri alındı. İçerde de yine ekipler tarafından sürekli maske, mesafe ve ürünleri elle seçmeme konusunda uyarılar yapıldı. 10 gündür kapalı olan pazarlarda esnafın yüzündeki heyecan dikkat çekerken, fiyatların marketlere göre daha uygun olduğu gözlendi.

"Hem biz memnunuz hem de müşteri memnun"

Pazarcılar Dernek Başkanı İlhan Karakaş, " Sabah saat 06: 00'dan beri buradayız. Tek tek tezgahlarımızı kurduk ve aralarına mesafe bıraktık. Bir tarafını giriş diğer tarafını da çıkış yaptık. Girişte HES kodu soruluyor. İl Emniyet Müdürlüğü ve Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bağlı ekiplerle birlikte esnaflarımızı maske takma ve ürün seçmeme konusunda uyardık. Şuanda da müşteri gelip alışverişini yapıyor, semt pazarımız akşam saat 17: 00'a kadar açık olacak. Hem biz memnunuz hem de müşteri memnun. 5 dakikada sıkıştırmadan herkes alışverişini yapıp gidiyor" dedi.

Pazar alışverişine gelen vatandaşlardan Demir Bilek, " Bilindiği üzere 2 haftadır pazarlar kapalı. Bizim de ihtiyaçlarımız vardı ve şimdi de ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Aslında açılması iyi oldu. En azından vatandaş gelip burada ihtiyaçlarını giderir. Marketlerde gerekli olan bütün ihtiyaçlarını gideremiyor, bu açıdan pazarla iyi. İçeri girerken güvenlik kontrolü yapılıyor, HES kodumuz sorgulanıyor. Vatandaşlarla mesafemizi korumamız noktasında uyarılıyoruz. Allah polislerimizden de razı olsun, yeterince çalışıyorlar, kapı girişlerinde de duruyorlar. Onlar da gerekli güvenlik önlemlerini alıyorlar. İnşallah, bu illetten kurtuluruz" diye konuştu.

Pazara taze meyve ve sebze almak için geldiğini dile getiren Özcan Yıldız ise "Dolayısıyla baktığımızda millet taze meyve ve sebze yesin diye yoğunluk oluştu ama tedbirler ve görevli arkadaşlar bayağı bir sıkı denetimdeler. Böyle bir şeyin olması iyi oldu. En azından pazarcı arkadaşların bu sıkıntılı dönemlerinde maddi olarak destek olmuştur. Hem bizler hem de onlar için iyi olmuş oldu. İhtiyaçlarımı aldım fazla dolanmadan hemen eve gideceğim" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı