Elazığ Belediyesi yeni yollarla trafik akışına konfor kazandırıyor
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Elazığ Belediyesi yeni yollarla trafik akışına konfor kazandırıyor

Elazığ Belediyesi trafik akışını rahatlatmak, yolların kalitesini ve standardını yükseltmek, daha modern ve güvenli ulaşım olanağı sağlamak amacıyla yol yapım, bakım-onarım ve alternatif yol çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ Belediyesi yeni yollarla trafik akışına konfor kazandırıyor
15.09.2020 11:59 | Son Güncelleme: 15.09.2020 12:03

Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Nisan 2019-15 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalar kapsamında kent genelinde toplam 1 milyon 406 bin 245 m2 asfalt serimi, 45 km sathi asfalt kaplama, 129 bin 702 m2 kaldırım çalışması gerçekleştirildi.

Koronavirüs salgını sürecinde de çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler tarafından yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi, Gazi Caddesi, Vali Fahri Bey Caddesi, Yahya Kemal Beyatlı Caddesi ve İmam Efendi Bulvarı gibi şehrin ana arterleri genişletme ve yenileme çalışmalarıyla yepyeni kimlik kazandı.

ALTERNATİF YOLLAR

Şehrin trafik yükünü alternatif yollarla rahatlatmak, trafik akışına konfor kazandırmak amacıyla yürütülen çalışmalar doğrultusunda şehrin dört bir yanında yeni alternatif yol açma çalışmaları da kesintisiz sürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Çayda Çıra Mahallesi ile Keban Yolu ve Şahinkaya Köyü bağlantısını sağlayan toplam 1.850 metre uzunluğunda 25 metre genişliğindeki yeni imar yolu; Cumhuriyet Mahallesi Adliye arkası-Keban Yolu bağlantısını sağlayan 700 metre uzunluğunda 20 metre genişliğindeki yeni imar yolu çalışmaları tamamlanarak hizmete sunuldu.

YENİ YOL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Şehrin dört bir yanını modern ve kaliteli bir ulaşım ağı ile kuşatmaya yönelik çalışmalar doğrultusunda, Aksaray Mahallesi'ni Güney Çevre Yolu'na bağlayacak 25 metre genişliğinde 1.000 metre uzunluğundaki yeni imar yolu ile Ataşehir-Hicret Mahallerini Güney Çevre Yolu'na bağlayan 35 metre genişliğinde, 2500 metre uzunluğundaki 4 gidiş, 4 geliş olmak üzere 8 şeritli yol çalışmaları da büyük bir hızla ilerliyor.

Şehrin doğusundan batısına trafik akışına konfor kazandırmaya yönelik çalışmalar doğrultusunda yürütülen Kanal Boyu Projesinin 3. Etabında çalışmalar sürüyor. 8. Kolordu Kışlası içerisinden geçen 1.200 metre uzunluğunda 30 metre genişliğindeki yeni yol çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne akıcı ve konforlu ulaşım sağlanmış olacak.

BAŞKAN ŞERİFOĞULLARI, "TRAFİK SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ"

Şehrin yaşam kalitesini artırmak adına her alanda çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda yol çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir yandan mevcut yollarımıza yenileme ve genişletme çalışmalarıyla konfor kazandırırken, bir yandan da yeni yol çalışmalarımıza devam ediyoruz. Adil bir hizmet anlayışıyla hizmetin ulaşmadığı nokta bırakmayacak, trafik sorunlarını çözmüş bir şehir oluşturacağız. Yapacağımız çalışmalarla 5 yılın sonunda Elazığ'ımız yollarıyla, kaldırımlarıyla geleceğin gelişmiş, modern ve kimlikli şehirleri arasında yerini alacaktır. Bunun için gece-gündüz demeden çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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