Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

18.12.2020 16:49 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:57

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Şerifoğulları, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "yaşam", "haber" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Başkan Şerifoğulları, yaşam kategorisinde Enver Hancı'nın "Palu köprüsünde yolculuk", haber kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır anneleri", spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğraflarına oy kullandı.

Fotoğraf yarışmasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Şerifoğulları, fotoğrafların her birinin birbirinden başarılı olduğunu söyledi.

Şerifoğulları, "Anadolu Ajansı muhabirleri tarafından çekilen fotoğraflardan haber, spor, yaşam dalında çekilen fotoğrafların oylamasını gerçekleştirdik. Baktığımız fotoğrafların her birisinde ciddi bir emek var. Bu emeği sarf eden bütün Anadolu Ajansı çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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