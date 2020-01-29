Elazığ'a Türkiye'nin dört bir yanından yardım yağıyor
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Elazığ'a Türkiye'nin dört bir yanından yardım yağıyor

Elazığ'a gelen 82 bin 638 adet çadır, yatak ve battaniye gibi malzemelerden oluşan yardımlardan 65 bin 948 adedi depremzedelere ulaştırılırken, dağıtımların sürdüğü bildirildi.

29.01.2020 18:13 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:20
Elazığ'a Türkiye'nin dört bir yanından yardım yağıyor

'a gelen 82 bin 638 adet çadır, yatak ve battaniye gibi malzemelerden oluşan yardımlardan 65 bin 948 adedi depremzedelere ulaştırılırken, dağıtımların sürdüğü bildirildi.


Geçtiğimiz Cuma günü Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından 'nin dört bir yanından yardım tırları gelemeye devam ediyor. Elazığ deposuna gelen yardım malzemeleri burada tırlardan alınarak kontrol edildikten sonra depremzedelere ulaştırılıyor. Depoda toplanan 82 bin 638 adet çadır, yatak ve battaniyeden 65 bin 848 tanesinin depremzedelere ulaştırıldı öğrenildi.


Denizli'den yatak getiren tırlardan birinin kaptanı İbrahim Aktaş, "Çok şükür bu hizmetlerde bizim de bir parmağımız oldu. Farklı günlerde toplamda 72 tır geldik" dedi. Depremzedeler için malzeme getirdiğini dile getiren Caner Demir, "Yardım için çadır getirdik. 12 kişilik bir araç konvoyuyla beraber yola çıktık ve Pazartesi gecesi buradaydık. Araçlarımızdaki çadırları bırakmak için bekliyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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