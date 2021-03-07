Ekvator Ginesi'nde 4 ayrı patlama: 300'den fazla yaralı var, ölü sayısı bilinmiyor
Ekvator Ginesi'nin en büyük şehirlerinden biri olan Bata'da 4 patlama gerçekleşti. Ülkenin Sağlık Bakanı Salud, 300 den fazla yaralı olduğunu, ölü sayısının bilinmediğini açıkladı.
Orta Afrika ülkesi Ekvator Ginesi'nin en büyük şehirlerinden Bata'da 4 büyük patlama meydana geldi. Sağlık Bakanı Guinea Salud, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, patlamaların Bata şehrinin Mondong Nkuantoma bölgesinde bulunan askeri kışlada meydana geldiğini bildirdi.
ÖLÜ SAYISI BİLİNMİYOR
Ölü sayısını bilmediklerini ama 300'den fazla yaralı olduğunu açıklayan Salud, izinli sağlık çalışanlarına görev yaptıkları hastanelere gitmeleri çağrısında bulundu.
KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI
Salud, vatandaşlardan acil kan bağışında bulunmalarını da istedi. Olayın ardından şehirde telefon hatları ve internetin kesildiği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı