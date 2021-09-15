Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor - Haberler
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Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Patlamış mısıra benzeyen ve genellikle Ekvator çevresinde yaşamasıyla bilinen Planthopper böceği Türkiye'de de görülmeye başlandı. Böceğin videosu sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Ekvator ve çevresinde yaşamasıyla bilinen Planthopper böceği Türkiye'de de görülmeye başlandı. Daha önce Üsküdar civarında vatandaşlar tarafından fotoğraflanan böceğin bu sefer de videosu çekildi.

PATLAMIŞ MISIRA BENZETTİLER

Sosyal medya kullanıcıları bugün White Planthopper isimli ve genelde yağmur ormanlarında yaşayan böceğe ilgi gösterdi. Böceğin görüntüsü kullanıcılar tarafından 'patlamış mısır'a benzetilirken kimisi ise 'çirkin yaratık' yorumunda bulundu.

Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor
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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Haber: Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor - Haberler
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