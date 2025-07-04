Ekrem İmamoğlu sahte diploma davası ne zaman, hapis talebi ne kadar?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik açılan sahte diploma davası, kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor. Yargılamaya ilişkin süreç tüm ayrıntılarıyla sürerken, hazırlanan iddianamede hapis cezası talebi öne çıkıyor. Peki, dava hangi tarihte görülecek? Savcılık, İmamoğlu hakkında ne kadar süreli hapis cezası istiyor? İşte dosyaya ilişkin dikkat çeken gelişmeler ve sürecin merak edilen tüm detayları…

EKREM İMAMOĞLU'NA AÇILAN SAHTE DİPLOMA DAVASI NE ZAMAN?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "sahte diploma" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 4 Temmuz 2025 tarihinde tamamlandı.

Söz konusu dosya, değerlendirilmek üzere Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ancak mahkeme henüz iddianameyi kabul etmediği için duruşma tarihi netleşmiş değil. Mahkemenin kabul kararının ardından, yargılamanın ne zaman başlayacağı resmi olarak ilan edilecek.

Ekrem İmamoğlu sahte diploma davasında hapis talebi ne kadar

EKREM İMAMOĞLU'NA AÇILAN SAHTE DİPLOMA DAVASINDA HAPİS TALEBİ NE KADAR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görevden alınan ve tutuklanan Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen sahte diploma soruşturması sonuçlandı. 31 yıl önce aldığı diplomanın iptal edilmesinin ardından başlatılan süreçte, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İmamoğlu hakkında "zincirleme şekilde sahtecilik" suçlaması yöneltildi.

Savcılık iddianamesinde, "Ekrem İmamoğlu diplomayı hileli şekilde aldı ve sahtecilik suçuna iştirak etti" ifadelerine yer verildi. Söz konusu iddianamede, İmamoğlu için 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep edildi.

Yargı süreci, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan raporda, İmamoğlu'nun lisans diplomasına ilişkin "sahte belge" tespitlerinin yer almasının ardından başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, "resmi belgede sahtecilik" suçu üzerinden işlem yapıldı.

Öte yandan, İstanbul Üniversitesi de önemli bir karar aldı. Üniversite yönetimi, İmamoğlu'nun da dahil olduğu toplam 28 kişinin diplomalarının, "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle iptal edildiğini duyurdu.