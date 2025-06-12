İmamoğlu hakkında açılan dava kapsamında, ilk duruşmanın ne zaman yapılacağı ve saat kaçta başlayacağı resmiyet kazandı. Özellikle sosyal medyada sıkça sorulan " Ekrem İmamoğlu'nun duruşması ne zaman, saat kaçta?" sorusu artık net bir cevaba sahip. Yargı süreciyle ilgili detaylar açıklandıkça, siyasi ve hukuki tartışmalar da gündeme geliyor. Bu süreçte en çok aranan başlık ise yine " Ekrem İmamoğlu'nun duruşması ne zaman, saat kaçta?" oluyor.

EKREM İMAMOĞLU'NUN DURUŞMASI NE ZAMAN?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, bilirkişi S.B.'ye yönelik sözleri nedeniyle açılan davanın ilk duruşması, 12 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 10:30'da Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki duruşma salonunda gerçekleştirilecektir.

Ayrıca, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle açılan davanın ikinci duruşması ise 16 Haziran 2025 Pazartesi günü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacaktır.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'nun 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, bazı soruşturmalar ile kamu davalarında görevli bilirkişilerden birini soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak karar verilmesi amacıyla alenen hedef gösterdiği iddiasıyla resen soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

İddianamede, ifadesine yer verilen bilirkişi S.B, İmamoğlu'nun açıklamalarıyla bir anda çeşitli basın yayın organları ile sosyal medyada isminin yayınlandığını, karalama kampanyasına maruz kaldığını belirtmişti.

S.B, bugüne kadar hiçbir şekilde hukuksuz işe imza atmadığını, sadece CHP değil diğer partilere ilişkin birçok davada da bilirkişilik yaptığını ifade etmişti.

İddianamede, İBB Başkanı İmamoğlu'nun basın toplantısında bilirkişinin görev aldığı bir kısım soruşturma ve kovuşturmalardan bahsettiği aktarılarak, "Dosya içerisindeki mevcut çözümleme tutanağı ile de sabit olduğu üzere bilirkişi ve yargı organlarının bağımsız ve tarafsız olmadığı yönünde bir kamuoyu oluşmasını amaçladığı, bu şekilde oluşacak kamuoyu baskısıyla da İstanbul Adliyesi ve diğer adliyelerde görülmekte olan çeşitli soruşturma ve kovuşturmalarda yapmakta olduğu resmi bilirkişilik görevinin etkilenmeye çalışıldığı, Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmekte olan dava dosyasını etkilemeye teşebbüs ettiği" değerlendirmesi yapılmıştı.

İddianamede İmamoğlu hakkında, "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

İmamoğlu hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, 'sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır." maddesinin uygulanması talep edilmişti.