Ekrem İmamoğlu, Mevlüt Uysal'dan Görevi Devraldı! İşte İlk Görüntüler

Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesine gelerek Mevlüt Uysal'dan görevi devraldı.

İMAMOĞLU GÖREVİ DEVRALDI

Görevi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'dan görevi devralan Ekrem İmamoğlu, "İlk icraat bu şehrin yönetim anlayışının, bu şehrin varlığının bu şehrin insanlarına ait olduğunu hissettirmek." dedi.

İşte Ekrem İmamoğlu'nun görevi devraldığı anların ilk görüntüleri...

Görevi devralmak için İBB binasına gelen İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"MEVLÜT UYSAL'DAN GÖREVİ ALACAĞIM"

İstanbul'daki bu süreç biraz farklı, hızlı, değişik bir biçimde işledi bugün. Şu an itibariyle sizinle önümüzdeki programı paylaşmak istiyorum. Öncelikle sizlerle birkaç cümle paylaşacağım. Daha sonra Mevlüt Uysal'dan görevi alacağım, oradan fotoğraf servis edeceğiz.

"SÜRECİ ANLATACAĞIMIZ BİR BULUŞMAMIZ OLACAK"

Aynı zamanda, oldukça kalabalık her anında bize yardımcı olan birçok parti üst düzey yöneticilerimiz var, yüzlerce insan bize katkı sundu. Yukarıda küçük bir makam odası var.

Halkımıza dışarıda otobüsün üzerinden hitap edeceğim, çağrımı yapacağım. Halkımızla bu hafta sonu cumartesi ya da pazartesi günü bütün İstanbul halkımızı davet ederek süreci anlatacağımız bir buluşmamız olacak. Herkesi, kadın erkek, çoluk çocuk herkesi Saraçhane'ye bekliyoruz diyeceğiz.

"BİZİM İÇİMİZ VE VİCDANIMIZ NET"

Bugün mazbatamızı teslim aldık; ben bu mazbatayı 16 milyon insanımız adına devraldım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütün alanları bu saatten sonra bütün insanlara açılmıştır, açılacaktır.

Bu belediyede çalışan herkes; bir kişiye, bir gruba ya da bir partiye değil, 16 milyon insana hizmete başlamıştır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bazı süreçler var, bu süreçlerle ilgili neticeleri ilgili kurullardan bekliyoruz. Bizim içimiz ve vicdanımız net.