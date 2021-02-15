Ekrem İmamoğlu kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu Ekrem İmamoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Haziran 2019'dan bu yana İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu Ekrem İmamoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Ekrem İmamoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu (d. 4 Haziran 1970; Cevizli, Akçaabat), Türk siyasetçi ve iş insanıdır. Haziran 2019'dan bu yana İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır.

İmamoğlu, 2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday gösterildiği 2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek 17 Nisan 2019'da göreve başlasa da, Yüksek Seçim Kurulunun itirazlar sonucu İstanbul seçimlerini iptal etmesi nedeniyle 6 Mayıs 2019'da görevden alındı. 23 Haziran'da yenilenen seçimi de kazanan İmamoğlu, 27 Haziran 2019 tarihinde mazbatasını alarak göreve başladı.

İLK YILLARI EĞİTİMİ

Ekrem İmamoğlu, 4 Haziran 1970'te, ticaretle uğraşan Hasan İmamoğlu ile çiftçilik yapan Hava İmamoğlu'nun oğlu olarak Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Cevizli köyünde doğdu. Dört yaşındayken ailesiyle birlikte Yıldızlı köyüne taşındı.] Yazları Kuran kursuna gitti ve ilkokula başlamadan önce Kur'an okumayı öğrendi. Yedi yaşındayken kaybettiği dedesi, Türk Kurtuluş Savaşı gazisi Mevlüt İmamoğlu'ndan Atatürk ve cumhuriyet sevgisi edindi.

Trabzon Lisesi'nden mezun olduktan sonra KKTC'de önce Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü kazandı, fakat birkaç gün sonra kaydını Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi İşletme bölümüne aldırdı. Ailesinin 1987 yılında İstanbul'a taşınmasının ertesinde, KKTC'de iki yıl öğrenim gördükten sonra 1990 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'ne yatay geçiş yaptı ve bu bölümden 1994 yılında mezun oldu.

1995'te İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında başladığı yüksek lisans eğitimine bir süre ara verdi ve Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde öğrenci affından yararlanarak mezun oldu.

İlkokuldayken hentbol oynayarak başladığı spora futbol ile devam etti. Trabzon Lisesi takımının kaleciliğini yaptı. Üniversite eğitimi için gittiği KKTC'de Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü'nün kalecilerinden biri oldu ve "Uçan Çuval" lakabıyla anılmaya başladı.

2002'den itibaren Trabzonspor'un yönetiminde yer aldı. Daha sonra Beylikdüzü Spor Kulübü'nde de yöneticilik yaptı.

İmamoğlu'nun ailesi 1987'de İstanbul'a taşındı. Öncelikle Üsküdar, Bağlarbaşı'nda ikamet eden ve iki yıl sonra Kadıköy, Göztepe'ye yerleşen İmamoğlu ailesi, Beylikdüzü'nden ilk arsayı 1991'de aldı. Bu tarihten sonra inşaat işlerine başlayan aile şirketinde çalışan Ekrem İmamoğlu1992'de Güngören'de açılan İmamoğlu Akçaabat Köftecisi'ni işletti. Sonradan bu restoranın İstanbul'un farklı ilçelerinde şubeleri açılmasına rağmen, sistemi yönetebilecek ikinci bir ortak bulamadılar ve Ekrem İmamoğlu 2001'de, ailesi de 2009'da gıda sektöründen çekildi.

İmamoğlu, askerliğini Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı'nda yaptı.

1994'te tanıştığı Dilek Kaya ile 18 Kasım 1995 tarihinde evlenen İmamoğlu'nun Mehmet Selim (d. 1997), Semih (d. 2005) ve Beren (d. 2011) adlarında üç çocuğu vardır.

SİYASİ KARİYERİ

KKTC'deki lisans eğitimi sırasında kaleciliğini yaptığı Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü'ndeki arkadaşları vesilesiyle sosyal demokrasiyi tanıyan İmamoğlu, babasının etkisiyle 1990'ların başında bir yıl süreyle Anavatan Partisi'nin gençlik kollarında görev aldı.

2000'li yılların başında siyasi görüş olarak CHP'ye yaklaştı. Atatürkçü düşünceleri vesilesiyle 2004 Türkiye yerel seçimlerinde CHP'den Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na aday olması için kendisine yapılan teklifi Trabzonspor'daki yöneticiliği gerekçesiyle reddeden İmamoğlu, Ekim 2008'de CHP üyesi olduktan sonra 2009 Türkiye yerel seçimlerinde Beylikdüzü belediye başkanlığı için aday adayı oldu fakat partisi tarafından aday gösterilmedi.

16 Eylül 2009'da CHP Merkez Yürütme Kurulu tarafından CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na atandı; kısa sürede ilçe teşkilatını baştan yapılandırdı ve 27 Aralık 2009'da yapılan CHP Beylikdüzü İlçe Kongresi'nde seçilen ilk ilçe başkanı oldu.

İmamoğlu, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı olduğu dönemde partisinin ilçe halkıyla iletişimini artırmak için Dayanışma Evleri kurdu, konser ve sergi gibi kamusal etkinlikler düzenledi, halka sosyal yardımlar dağıtılmasını sağladı, kadın kolları ile gençlik kollarını genişlet ve ilçedeki okulların tadilatının yapılmasını sağladı. Bu dönemde ilk seçim deneyimini 2010 Türkiye anayasa değişikliği referandumunda yaşadı ve partisinin yaptığı çalışmaların da etkisiyle referandumda ilçe halkının yüzde 54'ü "hayır" oyu verdi; böylelikle İstanbul'da belediye yönetimi AK Parti'de olduğu halde referandum sonucu "hayır" çıkan tek ilçe Beylikdüzü oldu. 2011 Türkiye genel seçimlerinde ise CHP, bir önceki seçime kıyasla oylarını 8 puan artırarak ilçede en fazla oyu alan parti oldu.

İmamoğlu, 18 Mart 2012'de yapılan CHP Beylikdüzü ilçesi 2. kongresinde yeniden ilçe başkanı seçildi.

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı

15 Temmuz 2013'te CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden İmamoğlu, 2014 Türkiye yerel seçimlerine CHP'nin Beylikdüzü Belediye Başkan adayı olarak katıldı ve partisinin bir önceki seçimde yüzde 30 olan oy oranını yüzde 50,8'e çıkararak Beylikdüzü Belediye Başkanı oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İmamoğlu 31 Mart seçimleri sonrası mazbatanın verilmesi üzerine basın açıklaması yapıyor, 3 Nisan 2019

İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın 23 Eylül 2017'de istifa ettiğini açıklamasından sonra CHP tarafından bu pozisyona aday gösterildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 28 Eylül 2017'de yapılan ve AK Parti adayı Mevlüt Uysal'ın 179 oy alarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı seçildiği oylamada İmamoğlu 125 oy aldı.

31 Mart 2019 yerel seçimleri ve mazbata iptali

Ekrem İmamoğlu, 18 Aralık 2018'de yapılan aday tanıtım toplantısında CHP İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak ilan edildi. 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimlerin sonrasında Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, kendilerindeki son bilgiye göre Ekrem İmamoğlu'nun 4 milyon 159 bin 650 oy alarak AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın önünde olduğunu açıkladı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ise 2 Nisan'da, geçersiz oyların yeniden sayılması ve hatalı sandık tutanaklarının düzeltilmesi talebiyle itirazda bulundu ve itirazın YSK tarafından kabul edilmesiyle birlikte geçersiz oyların sayımına yeniden başlandı. Yeniden sayım işlemlerinin 17 Nisan 2019 tarihinde tamamlanmasıyla Ekrem İmamoğlu'nun 4 milyon 169 bin 765 oy alarak seçimi, 4 milyon 156 bin 36 oy alan rakibi Binali Yıldırım'ın önünde tamamladığı açıklandı. İmamoğlu aynı gün YSK İstanbul İl Seçim Kurulundan mazbatasını alarak göreve başladı.

Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti'nin sandık kurullarının oluşumuna yönelik itirazı üzerine 6 Mayıs 2019'da aldığı kararla İstanbul seçimlerinin yenilenmesine hükmederek İmamoğlu'nun mazbatasını iptal etti. İmamoğlu yerine belediye başkanlığına vekâleten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya getirildi.

Yüksek Seçim Kurulunun 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimlerini 6 Mayıs'ta iptal etmesi ve seçimlerin 23 Haziran 2019 tarihinde yenilenmesine karar vermesi üzerine İmamoğlu, seçimlerin iptal edilmesini eleştirdi fakat yenilenecek seçimlere katılacağını açıkladı.

23 Haziran 2019 ara yerel seçimi

23 Haziran 2019'daki yenileme seçiminde aldığı 4.741.885 oy ile en yakın rakibinin aldığı oydan 806.456 oy daha fazla alarak başkan seçildi ve 27 Haziran'da mazbatasını alarak görevine başladı.

İstanbul büyükşehir belediye başkanı olarak görev yaptığı sürede; su fiyatına ve aylık öğrenci kartı ücretine indirim, 0-4 yaş arası çocuklu annelere toplu ulaşımın ücretsiz olması ve 2020 yılında dini-resmî bayramlarda ulaşımın ücretsiz olması sağlandı. Belediye yöneticilerine ve çalışanlarına aynı yemek verilmeye, İBB Meclisi oturumları sosyal medyada canlı yayınlanmaya başladı 2006 yılında çıkarılan "T.C." ibaresi belediye binasının girişine ve kurum içi tabelalara tekrar eklendi. 1 Mayıs İşçi Bayramı, İBB'de ilk kez kutlandı. Büyük İstanbul Otogarı'nın otopark işletmesi İSPARK'a devredildi; alt katı, kullanılmayan dükkanlar yıkılarak temizlendi, güvenliği artırıldı ve ücretsiz park hizmeti başlatıldı. Büyük İstanbul Otogarı'nın tuvaletleri tamamen yenilendi ve ücretlerinde indirim yapıldı. 2015'te yapımına başlanan Kemerburgaz Kent Ormanı halkın kullanımına açıldı. Hafta sonu 24 saat ulaşım hizmetine başlandı. Mecidiyeköy Metrobüs ve M2 & M7 metroları yaya bağlantı tüneli hizmete açıldı. İhtiyaç sahibi ailelere ücretsiz Halk Süt dağıtılmaya ve 30 bin üniversite öğrencisine burs verilmeye başlandı. İBB bünyesinde İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul Kent Konseyi ve İstanbul Yatırım Ajansı kuruldu. Adalar'da fayton kullanımına son vermek amacıyla faytonlar satın alındı ve atlar İBB'ye ait özel bir barınağa alındı İSPARK'ta kredi kartı ve İstanbulkart ile ödeme imkânı sunuldu. Su ve doğal gaz faturalarını ödemekte zorlanan aileler için askıda fatura uygulaması başlatıldı Hacıosman Korusu düzenlenerek "Atatürk Kent Ormanı" adıyla kullanıma açıldı. 30 yıldır suyu akmayan III. Ahmet Çeşmesi ile 23 tarihi çeşme onarıldı. Haliç'te biriken 400 bin ton çamuru temizlemek üzere 2018'de ihalesi yapılan ve sonlanan tesis faaliyete geçirildi. Orhanlı TEM Güney Yan Yol Projesi hizmete açıldı. İBB, Gentile Bellini tarafından yapılmış ve günümüze kadar gelebilmiş Fatih Sultan Mehmet'in üç tablosundan birisini açık artırmaya girerek satın aldı. İstanbul'un 15 ilçesinde 15 kreş açıldı. M7 Mecidiyeköy - Mahmutbey metro hattı tamamlanarak hizmete açıldı. T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın Cibali'ye kadar olan ilk etabı tamamlanarak hizmete açıldı.

KİŞİSEL HAYATI

18 Kasım 1995'te Dilek Kaya ile evlenen İmamoğlu'nun üç çocuğu vardır.