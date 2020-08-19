Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne 10 dakika mesafede ofis tuttu
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Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne 10 dakika mesafede ofis tuttu

İBB Başkanı seçildikten sonra adı sık sık Mansur Yavaş'la birlikte "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı" olarak anılan Ekrem İmamoğlu'ndan flaş bir hamle geldi. İmamoğlu, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne 10 dakika mesafede yeni bir ofis tuttu.

19.08.2020 09:38 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:09

Haberler.com Özel/ Türkiye siyasetine geçtiğimiz yıl yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle bir anda giren ve zirvedeki isimlerden olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi. İBB Başkanı adayı olduğunda bile adı sık sık "2023'te CHP'nin cumhurbaşkanı adayı" olarak anılan İmamoğlu, son aylarda CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş isminin kulislerde ön plana çıkmasının ardından Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yakın bir mesafede ofis tuttu.

ANKARA GÜNDEMİNDEN UZAK KALMAK İSTEMİYOR

Ekrem İmamoğlu, siyasetin kalbinin attığı başkent Ankara'nın sıcakgündeminden uzak kalmamak için böyle bir hamle yaptı ve siyasetin merkezinde kendisine yeni bir ofis tuttu.

KÜLLİYE İLE UZAKLIĞI 10 DAKİKA

İBB Başkanı İmamoğlu'nun tuttuğu ofisin Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne uzaklığı da dikkat çekiyor. Öyle ki Külliye ile İmamoğlu'nun tuttuğu yeni ofis arası araçla sadece 10 dakika.

7 BİN LİRA KİRASI VAR

Ofis için Tepe Prime binasını seçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ofise aylık 7 bin lira kira ödüyor.

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne 10 dakika mesafede ofis tuttu
Ekrem İmamoğlu'nun ofis tuttuğu Tepe Prime binası

SON AYLARDA YAVAŞ'IN ADI ÖN PLANA ÇIKMAYA BAŞLADI

Ekrem İmamoğlu'nun adı İBB Başkanı adayı olduğu ve seçimin tekrarlandığı süreçte kulislerde sık sık "2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı" olarak geçse de ilerleyen süreçte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adı da bu adaylık için yüksek sesle telaffuz edilmeye başlandı.

İMAMOĞLU, TÜRKİYE GÜNDEMİYLE İLGİLİ KONULARDA DA SIK SIK FİKİR BEYAN EDİYOR

İBB Başkanı, kendisine cumhurbaşkanı adaylığı sorulduğunda farklı zamanlarda "İstanbul beni titretiyor, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmak muazzam bir duygu. Hem sorumluluğu, hem ağırlığı var. Ben o hisle yaşıyorum. Mevcut görevimi keyifle sürdürüyorum" ve "Şu an sadece İBB Başkanı olduğumu biliyorum. Siyasette her zaman arkadaşlarıma şunu söyledim, 'Siyaset bir meslek değil, siyaset bir görev' ve siyasetteki kariyerinizi yol haritanızı kendiniz belirlemeye çalışırsanız kaybetmeye başlarsınız" diyerek bunu düşünmediğini ifade etti.

Ancak İmamoğlu, İstanbul'dan çok Türkiye'nin gündeminde olan konularla ilgili kendisine soru yöneltildiğinde de fikir beyan etmekten çekinmiyor. Bu tarzıyla da İstanbul'daki ve Ankara'daki AK Partili isimlerin tepkisini çekiyor.

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne 10 dakika mesafede ofis tuttu

Manşet

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