Ekrem İmamoğlu: Atatürk'ün vasiyeti olan Fatih Sultan Mehmet heykelini yapacağız
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Ekrem İmamoğlu: Atatürk'ün vasiyeti olan Fatih Sultan Mehmet heykelini yapacağız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atatürk'ün vasiyetini yerine getireceğini belirterek "Fatih Sultan Mehmet Han'ın heykelini şehrimize yakışır bir noktada ve şekilde hayata geçireceğiz" dedi.

30.05.2020 09:19 | Son Güncelleme: 30.05.2020 09:28

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TELE1'de Uğur Dündar'ın sunduğu ve Yılmaz Özdil'in de yorumcu olarak katıldığı Demokrasi Arenası'na konuk oldu.

"ATATÜRK, FATİH'İN HEYKELİNİ YAPTIRMAK İSTEMİŞTİ"

Ekrem İmamoğlu, Yılmaz Özdil'in "Atatürk'ün ismini taşıyan bir proje tasarlıyor musunuz?" sorusunu yanıtladı.

Afet İnan'ın, Atatürk'ün hatıralarına ait bir kitabından söz eden Ekrem İmamoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün Fatih Sultan Mehmet'in bir heykelinin yapılabileceğini söylediğini, yer tarifi olarak da Ayasofya Camisi yanındaki meydan, Kız Kulesi Rumeli Hisarı ya da Fatih'in gemilerini kızakla geçirdiği denizi gösterdiğinin kitapta yer aldığını belirtti.

"ŞEHRİMİZE YAKIŞIR BİR NOKTADA OLACAK"

İmamoğlu, kendi sosyal medya hesabından da söz konusu projeyi şu ifadelerle duyurdu:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir vasiyetini yerine getirmek bizim için onurdur. Atamızın örnek bir tarihi lider olarak gördüğü Fatih Sultan Mehmet Han'ın heykelini şehrimize yakışır bir noktada ve şekilde hayata geçireceğiz."

Ekrem İmamoğlu: Atatürk'ün vasiyeti olan Fatih Sultan Mehmet heykelini yapacağız

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