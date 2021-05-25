Ekrem Çelebi kimdir? Ekrem Çelebi kaç yaşında?

Son zamanlarda adı sıkça aratılan isimler arasında yer alan Ekrem Çelebi'nin hayatı merak ediliyor. Tür siyasetçilerinden olan Çelebi hakkında bilinenleri sizin için derlerdik. Peki, Ekrem Çelebi kimdir? Ekrem Çelebi kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Son zamanlarda adı sıkça aratılan isimler arasında yer alan Ekrem Çelebi'nin hayatı merak ediliyor. Tür siyasetçilerinden olan Çelebi hakkında bilinenleri sizin için derlerdik. Peki, Ekrem Çelebi kimdir? Ekrem Çelebi kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EKREM ÇELEBİ KİMDİR?

Ekrem Çelebi, 17 Eylül 1965 yılında Ağrı'nın Patnos ilçesinde doğan Türk siyasetçidir.

İşletme Fakültesini bitirdi. Adalet Bakanlığında başta Personel Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü olmak üzere Müsteşarlık Özel Kalem Müdürlüğü ve Bakanlık Müşavirliği görevlerinde bulundu. Ağrı Vakfı Danışma Kurulu Üyeliği, Başkent Hukuk Yapı Yönetim Kurulu Başkanlığı, İnsan ve Kültür Vakfı Genel Sekreterliği görevlerini yürüttü. 2011 yılındaki seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Ağrı Milletvekili seçildi.

Ekrem Çelebi, evli ve 2 çocuk babasıdır.

EKREM ÇELEBİ KAÇ YAŞINDA?

Ekrem Çelebi 1965 doğumlu olup 56 yaşındadır.