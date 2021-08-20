Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da elektrik üretiminin önemli bir kısmını Türk gemileri üstleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da elektrik üretiminin önemli bir kısmını Türk gemileri üstleniyor

Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da elektrik üretiminin önemli bir kısmını Türk gemileri üstleniyor
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Ekonomik krizin birçok sektörü etkilediği Lübnan'da mevcut elektrik üretiminin önemli bir kısmını 2013'ten bu yana ülkede faaliyet gösteren Türk enerji gemileri üstleniyor.

Ekonomik krizin birçok sektörü etkilediği Lübnan'da mevcut elektrik üretiminin önemli bir kısmını 2013'ten bu yana ülkede faaliyet gösteren Türk enerji gemileri üstleniyor.

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle boğuşan Lübnan, döviz likidite sorunu nedeniyle akaryakıt temin edemediğinden halihazırda günlük ihtiyacı olan 3200-3600 megavatlık elektriğin sadece 600-750 megavatını üretebiliyor.

Ülkenin kronikleşmiş altyapı sorunlarından biri olan elektrik hizmeti, 17 Ekim 2019'da patlak veren ekonomik krizden önce devlete bağlı Lübnan Elektrik Kurumuna ait santrallar ile 2013 yılından beri başkent Beyrut'ta faaliyet gösteren Karadeniz Holding'e ait enerji gemilerinin 2200 megavatlık üretimiyle sağlanıyordu.

Son birkaç haftadır Lübnan Elektrik Kurumunun akaryakıt temininde yaşadığı sorun nedeniyle günlük 20 saati bulan elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalan Lübnanlılar, çok yüksek faturalar karşılığında mahalle jeneratörlerinden 10 saatlik elektrik hizmeti almaya çalışıyor.

Beyrut açıklarında konuşlu "Karadeniz Powership Fatmagül Sultan" ve "Karadeniz Powership Orhan Bey" isimli gemileriyle ülkede faaliyet gösteren Karadeniz Holding'in, Enerji Bakanlığı ile sözleşme süresinin 20 Eylül 2021'de sona ermesi bekleniyor.

Yaklaşık 400 megavat kapasiteye sahip Türk enerji gemileri, Lübnan Enerji Bakanlığının kendilerine temin ettiği yakıta bağlı olarak şu anda 180 megavatla enerji üretimi sağlıyor.

Lübnan'ın sahip olduğu elektrik santrallerinden bazılarının bakımsızlık nedeniyle üretime elverişli olmadığı göz önüne alındığında, Türk gemilerindeki üretimin durması halinde ülkedeki elektrik krizinin daha da derinleşmesinden endişe ediliyor.

Ülkedeki elektrik krizi ve ABD'nin girişimi

Lübnan'da döviz likidite sorunu nedeniyle elektrik santrallerine akaryakıt temin etmekte zorluk yaşanırken ülke genelinde haftalardır günlük enerji kesintileri 20 saati buluyor.

Lübnan Elektrik Kurumunun hizmet veremediği saatlerde vatandaşlara elektrik sağlayan mahalle jeneratörlerinin sahipleri, Merkez Bankasının düşük kurdan sağladığı akaryakıtı piyasada bulamadıkları ve karaborsadan fahiş fiyatla satın aldıkları gerekçesiyle faturaları da ona göre yüksek tutuyor.

Merkez Bankası, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur (karaborsa) üzerinden hesaplanacağını ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağını açıklamıştı.

ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Dorothy Shea, ülkedeki elektrik kriziyle ilgili dün Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Shea görüşmede, ABD yönetiminin, Ürdün'den Lübnan'a elektrik getirilmesi konusunda Beyrut yönetimine yardım etmeye karar verdiğini Avn'a iletmişti.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 79 oldu, kayıp 34 kişi ise hala aranıyor
Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 79 oldu, kayıp 34 kişi ise hala aranıyor
Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 'Batı Karadeniz'de selden etkilenen bütün şehir, ilçe ve köylere 18 Ağustos saat 19.00 itibarıyla elektrik arzı...
Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: "Batı Karadeniz'de selden etkilenen bütün şehir, ilçe ve köylere 18 Ağustos saat 19.00 itibarıyla elektrik arzı...
İrem Hemşire, Afganistan'dan film gibi kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü
İrem Hemşire, Afganistan'dan film gibi kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin İrem Derici Düm Tek Tek Hande Yener Haluk Levent
Spor Arda Turan Lionel Messi Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da elektrik üretiminin önemli bir kısmını Türk gemileri üstleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 13:41:37. #1.14#

title