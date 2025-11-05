Yerli tekstil markası Bolero, 2026'da ihracat yaptığı ülke sayısını 50'ye çıkarmayı hedefliyor

Tekstil markası Bolero, ürün portföyünü genişleterek, gelecek yıl 50 ülkeye ulaşmayı ve ihracat gelirlerini yüzde 15 artırmayı hedefliyor.

Yerli üretimde 20 yıllık deneyime sahip marka, yeni dönem stratejisini Tersane İstanbul'da düzenlenen basın toplantısıyla duyurdu.

Bolero Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Nazif Çelebi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, şirketin dönüşümü ve gelecek planları paylaşıldı.

Aylık 6 milyon adet üretim kapasitesi ve 40'tan fazla ülkeye uzanan ihracat ağıyla öne çıkan marka, üretimde dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve yüzde 60 kadın istihdamı gibi konuları büyüme döneminin temel bileşenleri olarak belirledi.

Gelecek yıl 50 ülkeye ulaşmayı ve ihracat gelirlerini yüzde 15 artırmayı hedefleyen şirketin kadın istihdamının yüzde 60'a ulaştığı üretim modelinde, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla dijitalleşme adımları da büyüme stratejisinin temel unsurları arasında yer alıyor.

Bolero, çorap kategorisinin yanı sıra iç giyim ve ev giyim alanlarında da ölçeklenerek "Comfort Bodywear" çatısı altında hem yerel hem de global pazarlarda büyümeyi hedefliyor.

Gelecek dönemde hem coğrafi yayılımını hem de ürün portföyünü genişleterek ihracat ağını daha da büyütmeyi hedefleyen şirket, uluslararası pazarlarda marka satın alımları ve stratejik işbirlikleriyle yatırımlarını çeşitlendirmeyi planlıyor.

Bolero, aynı zamanda Anadolu'da hayata geçirilecek yeni üretim tesisiyle kapasitesini ölçeklendirerek büyüme hızını artırmayı amaçlıyor.

Yeni dönem stratejisinde çorap üretiminden iç giyim ve ev giyim kategorilerine genişleyen Bolero, Türk hazır giyim sektörünün yüksek katma değerli üretim zincirine daha güçlü bir katkı sunmayı planlıyor.

"Her yeni makine her yeni istihdam bizim için sadece yatırım değil, bir inançtır"

Toplantıda konuşan Bolero Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Nazif Çelebi, Türkiye'nin üretim gücüne duyduğu güveni vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizim için üretim yalnızca bir sanayi faaliyeti değil, bu ülkenin potansiyeline, emeğine ve geleceğine olan inancımızın en somut göstergesidir. Her yeni makine her yeni istihdam bizim için sadece yatırım değil, bir inançtır. Bolero, 20 yıldır bu inançla üretiyor. Bugün ise bu üretim gücünü konfora, kaliteye ve sürdürülebilir büyümeye dönüştürerek yeni bir döneme geçiyoruz. Artık yalnızca bir çorap üreticisi değil, Türkiye'den dünyaya yayılan ilham veren bir marka olmak istiyoruz."

Çelebi, "Comfort Bodywear"in sadece bir slogan değil, yeni bir vizyon olduğunu belirterek, üretimin her aşamasında konfor, kalite ve sürdürülebilirliği bir araya getiren bir vizyonla yola devam ettiklerini ifade etti.

Bu vizyon doğrultusunda, 2026'da açmayı planladıkları perakende mağazasıyla markayı tüketiciyle birebir buluşturarak, Bolero deneyimini doğrudan yaşatmayı ve markayı farklı bir noktaya taşımayı hedeflediklerini vurgulayan Çelebi, kadın emeğinin üretim hattındaki ağırlığına da dikkati çekti.

Çelebi, "Bu yaklaşım yalnızca istihdam değil, bir değer tercihi olduğunu vurguluyor. Kadın emeği olmadan sürdürülebilir üretimden söz edilemez. Biz kadınların üretimdeki katkısını bir oran olarak değil, şirketimizin kültürel ve zihinsel gücü olarak görüyoruz. Bu emeği büyüterek hem ekonomiye hem topluma değer katıyoruz." diye konuştu.

Yeni dönemde şirketin sadece üretim yapan değil, küresel ölçekte marka algısı oluşturan bir yapı inşa etme hedefine de işaret eden Çelebi, "Yeni dönem stratejimiz üretimden markalaşmaya uzanan bir yolculuk. Hedefimiz yalnızca daha fazla üretmek değil, daha güçlü bir marka etkisi yaratmak, yaşam konforunu değer olarak ihraç etmek ve global sahnede kalıcı bir Türk markası olarak yer almak." dedi.

"2026 ve sonrası için Amerika pazarına da girmeyi hedefliyoruz"

Toplantının ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Çelebi, 20 yıldır özellikle Avrupa'da yer alan bir firma olduklarını ve bu hedefi devam ettirmeyi düşündüklerini söyledi.

Çelebi, Avrupa'daki son dönemde yaşanan krizlerle global anlamdaki sorunların kendilerini daha farklı pazarlara yönelmeyi düşündürdüğünü ifade ederek, şöyle devam etti:

"Markamızla daha rahat satış yapabileceğimizi gördüğümüz Türkiye ve çevre ülkelere önümüzdeki süreçte yatırımlarımızı artırmayı düşünüyoruz. Buna Arap ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri de dahil. Balkan tarafında eski Osmanlı topraklarının birçoğunda varız. Buralarda biraz daha artırmayı düşünüyoruz. Bunun dışında bir de 2026 ve sonrası için Amerika pazarına da girmeyi hedefliyoruz"

Gelecek yıl teşvikli bir bölgede ek üretim tesisi açmayı planladıklarını dile getiren Çelebi, bunun iç giyim ve çorap üzerine olacağını, kadın istihdamının da fazlaca yapılacağını anlattı.

Çelebi, Orta Karadeniz'de yoğunlaşacaklarını vurgulayarak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi ise muhtemelen Doğu Anadolu Bölgesi'nde olacak. Lisanslı bir başka GES projesine de imza atmayı hedefliyoruz. Bu global manada da ciddi derecede maliyetlerimizi aşağı çeken bir unsur. Bir de otomasyon ve dijitalleşmeye çok ciddi emek sarf ediyor arkadaşlarımız ve bununla ilgili de önümüzdeki süreçte daha da vites artırarak maliyetlerimizi geriye çekmeyi hedefliyoruz."

Sürdürülebilir üretim konusundaki yaklaşımlarını da anlatan Çelebi, çevresel etkileri azaltmak amacıyla "Yeşil Dönüşüm" programını başlattıklarını söyledi.

Çelebi, kullandıkları suyun geri kazanımı üzerine çalışmalar yürüttüklerini kaydederek, "Önümüzdeki sene bir dönüşümle kullandığımız suyu tekrardan kullanabilir vaziyete gelmeyi hedefliyoruz. Onun dışında atıkların ayrıştırılması çok uzun yıllardır yaptığımız şeyler." ifadelerini kullandı.