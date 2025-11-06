Haberler

Van'da Soğuk Algınlığına Karşı Doğal Korunma Yöntemleri

Güncelleme:
Van'da havaların soğumaya başlamasıyla birlikte, vatandaşlar soğuk algınlığına karşı bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için aktarlara yöneldi. Özellikle şifalı bitkilerden yapılan kış çaylarına ilgi arttı. Aktarlar, hastalanmadan önce bu bitkilerin düzenli tüketilmesini öneriyor.

Van'da havaların soğumaya başlamasıyla birlikte, soğuk algınlığına karşı bağışıklık sistemini doğal yollarla güçlendirmek isteyen vatandaşlar aktarlara yöneldi.

Ekim ayı itibariyle etkili olan yağışların ardından hava sıcaklıklarının düşmesi, Vanlıları doğal korunma yöntemlerine yönlendirdi. Artan gribal enfeksiyonlara karşı özellikle şifalı bitkilere ilgi gösteren vatandaşlar, aktarların hazırladığı doğal kış çaylarıyla bünyelerini güçlendirmeye çalışıyor. Aktarlar, bu dönemde kuşburnu, ıhlamur, zencefil ve adaçayı gibi bitkilerden oluşan kış çaylarının düzenli olarak tüketilmesini öneriyor. Bitki karışımlarının, soğuk algınlığına karşı koruyucu etki sağladığını belirten aktarlar, hastalanmadan önce önlem almanın önemine dikkat çekiyor.

İHA muhabirine konuşan aktar Hakan Ertaş, kış öncesi yoğunluğun arttığını belirtti. Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların kışlık tedbirlerini almaya başladığını söyleyen Ertaş, "Kış aylarında en çok tarçın, zencefil, ıhlamur, kuşburnu, keçiboynuzu ve hatmi çiçeği gibi bitkilere rağbet ediliyor. Biz de bu bitkilerden oluşan özel karışımlı kış çayları hazırlıyoruz. Ancak vatandaşlarımız genellikle hasta olduktan sonra bu ürünlere yöneliyor. Oysaki hastalanmadan önce bu dönemde düzenli olarak tüketmeleri gerekiyor. Böylece bağışıklık sistemleri güçlenir ve kolay kolay hastalanmazlar" dedi.

Bu yıl, geçmiş yıllara oranla şifalı bitkilerin fiyatlarında büyük bir değişiklik olmadığını ifade eden Ertaş, "Zaten müşterilerimiz genellikle az miktarda alım yapıyor, bu da bütçelerini zorlamıyor. Yaşlısından gencine her kesimden müşteri geliyor. Ayrıca her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok tercih edilen bitki kuşburnudur" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
