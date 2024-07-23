TUSAŞ Genel Müdürü: GÖKBEY, HÜRJET ve HÜRKUŞ'a büyük ilgi var

Türk Havacılık Uzay Sanayii ( Tusaş ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, ilk yurt dışı uçuş gösterisini İngiltere'de gerçekleştiren Türkiye'nin özgün helikopteri GÖKBEY'in yurt dışından büyük ilgi gördüğünü belirterek, "GÖKBEY, HÜRJET ve HÜRKUŞ'a çok iyi bir ilgi olduğunu görüyoruz. AKSUNGUR da çok iyi satıyor. Afrika, Orta Asya ve Uzak Doğu ülkeleriyle ihracata yönelik görüşmelerimiz var." dedi.

İngiltere'de düzenlenen ve havacılık, savunma ve uzay sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden olan Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demiroğlu, TUSAŞ'ın, alanındaki her türlü platformu tasarlama, üretme, test etme ve uçurma kabiliyetine sahip olduğunu söyledi.

Demiroğlu, Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY'in ilk yurt dışı uçuş gösterisini yapmasının yeni bir kilometre taşı olduğunu dile getirerek, bu tür platformları uygun maliyetle, yüksek kalitede ve zamanında üretmeyi hedeflediklerini anlattı.

Gelecek aylarda KAAN'ın diğer prototiplerinde ise çok hızlı bir ilerleme görüleceğini ifade eden Demiroğlu, ikinci prototipinin gelecek yıl sonunda çıkacağını ve ilk uçuşunun 2025'in sonuna doğru yapılacağını bildirdi.

Demiroğlu, tedarik zincirinden kaynaklanan aksaklıkları düzeltmeye odaklandıklarını belirterek, Savunma Sanayii Başkanlığı ve diğer müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik bir önceliklendirme yapacaklarını kaydetti.

Demiroğlu, tedarik zincirlerini büyütmek ve üretim tabanlarını genişletmek üzerine çalıştıklarını söyledi.

Tüm ürünlere yoğun ilgi var

GÖKBEY'den KAAN'a ve diğer ürünlere kadar neredeyse tüm ürünler için yoğun ilgiye şahit olduklarını ifade eden Demiroğlu, "Kontratlar üzerinde çalışıyoruz. Bazı sözleşmelerimiz var, bazı çok ileri düzey görüşmelerimiz var. GÖKBEY için büyük bir ilgi görüyoruz. HÜRJET ve HÜRKUŞ'a çok iyi bir ilgi söz konusu. AKSUNGUR da çok iyi satıyor. Afrika, Orta Asya ve Uzak Doğu ülkeleriyle ihracata yönelik görüşmelerimiz var. Bu konuda haberler duyacaksınız. HÜRJET Avrupa'daki bir ülkeden ilgi görüyor. Çok yakın çalışıyoruz. HÜRJET, eylülde Mısır'a gidiyor." diye konuştu.

Demiroğlu, bu süreçlerin uzun iş geliştirme süreçleri olduğunu belirterek, yurt dışı müşterilerinin ilk olarak bu ürünlerin Türkiye içinde ilgi görüp görmediğine baktıklarını kaydetti.

Bu kapsamda HÜRJET ve HÜRKUŞ için Türk Hava Kuvvetleri ile sözleşme imzalandığını anımsatan Demiroğlu, "3 GÖKBEY helikopterini ağustosta Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edeceğiz. Planımız bu ve bu plana sadık kalıyoruz. GÖKBEY'in çok iyi bir iş çıkaracağı konusunda umutlu ve heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Demiroğlu, GÖKBEY'in iş geliştirme süreçlerinde satışları için ilk tekliflerinin yerli motorla olacağını ancak uluslararası müşterilere iki seçenek sunmayı planladıklarını dile getirdi.

HÜRJET'in ise temelde eğitim için dizayn edildiğini ve dünyada bu tür uçaklarda büyük boşluk olduğunu aktaran Demiroğlu, "Bu ilgiyi görmekten memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Demiroğlu, 10 tonluk ağır klasman helikopterler üzerinde de çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını sözlerine ekledi.