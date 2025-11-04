Türk Müteahhitler, Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidinden 45 Tanesiyle Listeye Girdi

Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi 2025 listesinde yer alan Türk firma temsilcileri Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından düzenlenen etkinlikle ATO Congresium'da bir araya geldi.

Engineering News Record (ENR) dergisi tarafından açıklanan "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi 2025" listesinde yer alan Türk firma temsilcileri ATO tarafından konuk edildi.

ATO Congresium'da düzenlenen etkinliğe, Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, Ankara Valisi Vasip Şahin, ATO Başkanı Gürsel Baran ve Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren katıldı.

Etkinlikte konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, Ankara'da bankacılık, finans, danışmanlık, eğitim, sağlık ve turizm gibi hizmet sektörlerinin de kent ekonomisinde önemli yer tuttuğunu belirterek, "Yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetlerinde ise şehrimiz yüksek bir potansiyele ve güce sahip. Ankara İnşaat sektörü hasılasında yüzde 10,3'lük payla, gayrimenkul faaliyetlerinde yüzde 7,8 payla İstanbul'dan sonra ülke genelinde ikinci sırada yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Müteahhitlik firmalarının deneyimleriyle Türkiye'nin küresel ölçekteki rekabet gücünü arttırarak kritik bir rol oynadığına dikkati çeken Ağar, "1972'de başlayan yurt dışı müteahhitlik yolculuğumuz, bugün itibarıyla gurur verici bir noktaya erişti. 53 yılda 137 ülkede üstlenilen 12 bin 674 müteahhitlik projesinin toplam değeri ekim sonu itibarıyla 546 milyar 800 milyon dolar olmuştur." diye konuştu.

Ağar, müteahhitlik sektörünün, Türkiye'nin yakın coğrafyasındaki siyasi ve ekonomik dalgalanmalara rağmen yükseliş trendini sürdürdüğüne işaret ederek, "Havalimanı, otoyol, enerji santralleri, demiryolu gibi büyük ölçekli projelerde elde edilen başarılar, Türkiye'nin küresel müteahhitlik listelerinde üst sıralara yükselmesine katkı sağlıyor. Engineering News Record (ENR) dergisinin yayımladığı Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması Listesi sonuçları, Türk müteahhitlik sektörünün uluslararası alandaki başarısını bir kez daha tescillemiştir." dedi.

Ankara Valisi Vasip Şahin de sektöre valilik olarak her türlü desteğin verileceğini aktararak, "Ülkemiz sizler ve sizler gibi insanların sayesinde hedeflediğimiz seviyeyi yakalayıp geçmiş olacak. Son 20 yılda Türkiye bu anlamda kabuğunu kırdı, belki hayal edemeyeceğimiz noktalara geldi. Ankara önemli bir eğitim kenti olmasının getirdiği insan kaynağı açısından sizler için iyi bir ortama sahip. Gençlerimizin, tecrübeli çalışanlarımızın sizlerin başarılarına katkıda bulunması bizler için de bir ödül kaynağı." diye konuştu.

-Türkiye Çin'den sonra ikinci sırada

Etkinlikte konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran da, "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi" bu yıl 45 Türk firmasının yer aldığını hatırlatarak, "Çin'den sonra ikinciyiz, bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu başarılara imza atan siz değerli firmalarımızı da yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Baran konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu tablo, Türk müteahhitlik firmalarımızın başarısı olduğu kadar Türk mühendisliğinin, iş gücünün, yönetim kabiliyetinin ve küresel rekabet gücünün de bir yansımasıdır. 45 tane firmamızın da 22'sinin merkezi Ankara. Başkentimizin bu anlamda çok güçlü temsil edilmesi sadece Ankara'mızın sadece bürokrasi şehri değil aynı zamanda aynı zamanda bir üretim, bir ihracat, bir inşaat ve mühendislik merkezi olduğunu kanıtlıyor."

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren de yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin, inşaat sektörü ihracatına da etkilediğini vurgulayarak, "Biz ne kadar o sene iş yapmışsak, Türk inşaat sektörünün ihracat miktarı da aynı şekilde artmaktadır. Ankara Ticaret Odası'nın sanayici ve ihracatçı üyeleri de meslektaşlarımızın yurt dışındaki işleri için malzemelerin gidişatından o sene ne kadar iş almışız takip edebiliyorlardır." diye konuştu.

Etkinlik hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.