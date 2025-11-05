Haberler

SunExpress, Uçak Bakım Teknisyeni Programını Genişletiyor

SunExpress, Uçak Bakım Teknisyeni Programını Genişletiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SunExpress, Eskişehir Teknik Üniversitesi iş birliğiyle başlattığı Uçak Bakım Teknisyeni Kariyer Geliştirme Programı'nı bu yıl Kocaeli ve Kapadokya üniversiteleri ile genişletti. Öğrenciler kısmi süreli çalışarak deneyim kazanacak ve başarılı olanlara tam zamanlı istihdam fırsatı sunulacak.

TÜRK Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu olan SunExpress, havacılık sektörüne nitelikli uçak bakım teknisyenleri kazandırmak amacıyla Eskişehir Teknik Üniversitesi iş birliğiyle geçen yıl başlattığı, 'Uçak Bakım Teknisyeni Kariyer Geliştirme ve Destekleme Programı'nı bu yıl Kocaeli Üniversitesi ve Kapadokya Üniversitesi ile genişletiyor.

Program kapsamında Eskişehir Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Kapadokya Üniversitesi'nin Uçak Gövde ve Motor Bakımı ile Havacılık Elektrik ve Elektroniği bölümlerinde okuyan üçüncü sınıf öğrencileri, SunExpress'te kısmi süreli çalışan olarak görev alacak ve tüm SunExpress çalışanlarıyla aynı hak ve avantajlardan yararlanacak. Öğrenciler, stajlarını SunExpress Bakım Organizasyonu'nda tamamlayarak sektörde değerli deneyimler kazanacak, mezuniyetlerinin ardından başarılı olanlar SunExpress bünyesinde tam zamanlı olarak istihdam edilecek. Ayrıca katılımcılar hem yurt içinde hem de yurt dışında düzenlenecek mesleki gelişim eğitimlerine katılma imkanı bulacak; bu kapsamda katılımcıların daha sonra Lufthansa Technik'te özel bir eğitim sürecine dahil olmaları planlanıyor.

Programın genişletilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan SunExpress İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü Dr. Yasin Öztürk, "Geçtiğimiz yıl Eskişehir Teknik Üniversitesi ile başlattığımız programın gördüğü yoğun ilgi ve elde ettiği başarılı sonuçlar, bizi daha fazla öğrenciye ulaşmaya teşvik etti. Bu yıl Kocaeli ve Kapadokya Üniversiteleri'nin de katılımıyla programımızı daha da ileri taşıyoruz. Gençlerimize sunduğumuz bu fırsat, yalnızca bugünün değil geleceğin ihtiyaçlarına da yanıt veren sürdürülebilir bir yapı oluştururken, onların kariyer yolculuklarını güçlendirecek; aynı zamanda SunExpress ailesinin yetenek havuzunu zenginleştirerek sektöre nitelikli iş gücü kazandıracak" dedi.

Geçtiğimiz yıl Eskişehir Teknik Üniversitesi iş birliğiyle başlatılan programa 60'ın üzerinde öğrenci kabul edildi. Bu yıl ise üç üniversiteden seçilecek yaklaşık 80 öğrencinin programa katılması planlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşinin mezarında toprağın üstüne yatarak hüngür hüngür ağladı

Acına saygı duyuyoruz ama bunu kayda alıp yayınlamak nedir
Özgür Özel: Dilek İmamoğlu'nun diplomatik pasaportu iptal edildi

"İlk kez benden duyacaksınız" diyerek açıkladı: Dilek Hanım'ın...
Sivas'ın Kangal ilçesinde 71,5 milyar TL'lik altın rezervi keşfedildi

Bir ilimizin başına talih kuşu kondu! Köyde dev altın rezervi bulundu
Gülben Ergen ABD'de bornozuyla hamburgerciye gitti

Ünlü şarkıcı acıkınca bornozuyla hamburgerciye koştu
Eşinin mezarında toprağın üstüne yatarak hüngür hüngür ağladı

Acına saygı duyuyoruz ama bunu kayda alıp yayınlamak nedir
Zohran Mamdani kimdir? New York'un ilk Müslüman belediye başkanının bilinmeyenleri

New York'un ilk Müslüman belediye başkanının bilinmeyenleri
Annelik heyecanı yaşayan Başak Gümülcinelioğlu'ndan ilk paylaşım!

Annelik heyecanı yaşayan ünlü oyuncudan ilk paylaşım
Saatlerce gezip 3 adet bulabiliyorlar! Kiloyla değil gramla satılıyor

Saatlerce gezip 3 adet bulabiliyorlar! Kiloyla değil gramla satılıyor
Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Orkun Kökçü ve Sergen Yalçın PFDK'ya sevk edildi

Kırmızı kartların bedeli ağır oldu! Orkun ve Sergen'e büyük şok
Kim Kardashian'a soğuk duş: yeni dizisi yerden yere vuruldu

Kim Kardashian'a soğuk duş: Yerden yere vurdular
Yangında 5 çocuğu ölmüştü! Anneye neticeyi öngörmesi mümkün olmadığı için ceza verilmemiş

5 çocuğu yangında ölmüştü! İşte anneye ceza verilmemesinin gerekçesi
Galatasaray maçı öncesi Amsterdam'da alarm

Galatasaray maçı öncesi Amsterdam'da alarm
Ünlü Rus model, Türkiye'de kendisini en çok şaşırtan şeyi açıkladı

Ünlü Rus model, Türkiye'de kendisini en çok şaşırtan şeyi açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.