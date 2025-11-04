Haberler

Gaziantep'in İhracatında Yüzde 2,9 Artış

Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, 2025 yılı Ekim ayında Gaziantep'in 928 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. Kent, ocak-ekim döneminde toplamda 8 milyar dolara yakın ihracat yaparak Türkiye'nin 6. en fazla ihracat yapan ili konumunu korudu.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2025 yılı Ekim ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Akıncı, Gaziantep'in Ekim ayında 928 milyon 964 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 oranında artış kaydedildiğini söyledi.

Gaziantep'in Ocak - Ekim dönemindeki toplam ihracatının ise 8 milyar 333 milyon 234 bin dolara ulaştığını belirten Akıncı, Gaziantep'in bu performansla Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 6'ncı ili konumunu sürdürdüğünü dile getirdi.

Küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalara ve artan maliyet baskılarına rağmen Gaziantep'in üretim istikrarını koruduğunu vurgulayan Akıncı, "Gaziantep, sanayideki çeşitliliği, güçlü tarımsal üretimi ve köklü ticaret kültürüyle ülke ekonomisine değer katmayı sürdürüyor. Bu tablo, kentimizin üretim kapasitesinin ne kadar dirençli olduğunu bir kez daha ortaya koymakta" dedi.

Akıncı, son dönemde finansmana erişim konusunda yaşanan sıkışıklığın reel sektörün yatırım planlarını yavaşlattığını ifade ederek, kredi politikalarının üretim odaklı hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin önemli bir adım olduğunu ancak bunun reel sektöre etkin bir biçimde yansıması gerektiğini kaydeden Akıncı, "Üreticinin kaynak maliyetleri yüksek kaldığı sürece, yatırım iştahı sınırlı kalacaktır. Bankacılık sistemi, kredi kanalını üretime ve ihracata yönlendirmelidir" ifadelerinde bulundu.

Küresel pazarlarda talep daralmasının sürdüğünü aktaran Akıncı, Türkiye'nin ihracatta sürdürülebilirliği sağlamak için verimlilik ve katma değer odaklı dönüşüme hız vermesi gerektiğini kaydetti.

Akıncı, "Enerji, lojistik ve girdi maliyetlerinin düşürülmesi; ihracat desteklerinin sade, ulaşılabilir ve sonuç odaklı hale getirilmesi bu anlamda büyük önem taşıyor. Gaziantep gibi üretim merkezlerinin küresel rekabette yerini koruyabilmesi bu yapısal adımlara bağlı" dedi.

Açıklamasının sonunda ihracat başarısının yalnızca üretim rakamlarıyla değil, planlı ve uzun vadeli bir vizyonla sürdürülebileceğini belirten Akıncı, "Gaziantep'in başarısı, üreticisinin disiplini, ihracatçısının vizyonu ve çalışanlarının alın teri sayesinde kalıcı hale gelmiştir. Bizim için ihracat, sadece bir ekonomik faaliyet değil; emeğin, stratejinin ve istikrarın ortak ürünüdür. Gaziantep, Türkiye'nin üretim gücüne yön veren şehirlerden biri olmaya devam edecektir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
