Haberler

Fındık Üreticisi Manipülasyona Direniyor

Fındık Üreticisi Manipülasyona Direniyor
Güncelleme:
Ordu'nun Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, İtalyan Ferrero firmasının Türkiye fındığına ilişkin iddialarının manipülasyon olduğunu ve üreticilerin bu duruma direndiğini belirtti. Fındık fiyatları, Ferrero'nun alım durdurma iddialarının ardından düşerken, Akça, üreticilerin fındık fiyatlarının artacağına inandığını ifade etti.

Ordu'nun Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, İtalyan Ferrero firmasının Türkiye fındığı hakkında yaptığı iddia edilen açıklamanın "manipülasyon" olduğunu belirterek, "Amaç, üreticiyi panikletip elindeki fındığı hemen ucuz fiyata pazara indirmelerini sağlamaktı. Üretici direndi ve direnmeye devam ediyor. Bu yıl dünyada ve Türkiye'de fındık rekoltesinin az olduğunu bildiğimiz için üreticiler fındığa sahip çıktı ve bunların yaptığı manipülasyonunu boşa çıkarttı. Bu sene patron üretici, üretici ne derse o olacak" dedi.

İtalyan firma Ferrero'nun, dünyanın en büyük fındık üreticisi olan Türkiye'den alımı durduracağı iddiaları üzerine fındık fiyatları geriledi. Serbest piyasada 380 liraya kadar çıkan fiyatlar, iddianın ardından 280 lira seviyelerine düştü. Ferrero yetkilileri bu şekilde bir açıklamalarının olmadığını duyururken, durum Ordulu fındık üreticilerinden büyük tepki topladı.

"Manipülasyon üreticiyi etkilemedi"

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, "Bu ülkede özellikle fındık alıcısı tekelci bir firmanın, her sene manipülasyon yaparak üreticinin ürününü elinden ucuza almaya çalıştığı bir hamlesi oluyor. Bu sene hamleyi tekrar denediler. Bilindiği üzere 195 lira levant kalite fındık fiyatı açıklandı ama serbest piyasada 370-380 lira bandına çok çabuk yükseldi. Tabii, bunlar için hammadde ne kadar pahalı olursa kazançları o kadar az olacaktı. Buna manipülasyon yaparak ürünün fiyatını aşağı çekme yoluna gittiler ki dünyada talebin az olduğu bir dönemde hamle ile Türkiye'deki işbirlikçilerinin de vasıtası ile fiyatları 280 lira bandına kadar geri çektiler" dedi.

"Amaç; üreticiyi panikletip fındığı ucuza satın almak"

Akça, buradaki amacın üreticiyi panikletmek olduğunu ifade ederek, "O hamle bana göre çok sonuç vermedi ve tekrar bir hamle yapmak durumunda kaldılar ve Amerika'daki bir gazeteye artık Türkiye'den fındık almayacakları ile ilgili bir beyanat verdirdiler ki Türkiye'deki işbirlikçileri de harekete geçerek, bunu Türkiye piyasasına yaydılar. Buradaki amaç üreticiyi panikletip, elindeki fındığı hemen ucuz fiyata pazara indirmelerini sağlamaktı. Üretici direndi ve direnmeye devam ediyor. Bu yıl dünyada ve Türkiye'de fındık rekoltesinin az olduğunu bildiğimiz için üreticiler fındığa sahip çıktı ve bunların yaptığı manipülasyonu boşa çıkarttı. Israrla söylüyorum, bu sene patron üretici, üretici ne derse o olacak" diye konuştu.

"Hedeflerine ulaşamadılar"

"Bu manipülasyon tam manası ile hedefine ulaşamadı" diyen Akça, "Akabinde bu tepkiyi gören tekelci firma, Rekabet Kurumu'nun da açıklaması üzerine tekelci firmanın yetkilileri kendi ağızlarından 'Bizim için Türkiye en büyük tedarikçi ülkedir, dolayısıyla bizim böyle bir beyanatımız yoktur' açıklamasını yapmak zorunda kaldılar. Ben bundan sonraki süreçte artık fındık fiyatlarının yukarı doğru seyrinin başlayacağından kesinlikle eminim" şeklinde konuştu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
