Cengiz Enerji'de Yeni CEO Ahmet Türkoğlu Göreve Başladı

Cengiz Enerji, 3 Kasım 2025 itibarıyla Ahmet Türkoğlu'nu CEO olarak atadı. 27 yıllık enerji sektörü deneyimi bulunan Türkoğlu, uluslararası projelerde önemli roller üstlendi ve Türkiye'nin enerji piyasasında aktif rol oynadı.

Türkiye'nin enerji sektöründeki önde gelen kuruluşlarından Cengiz Enerji'de üst düzey bir atama gerçekleşti. Enerji sektöründe 27 yılı aşkın deneyime sahip Ahmet Türkoğlu, 3 Kasım 2025 itibarıyla şirketin CEO'su olarak göreve başladı.

Cengiz Enerji'nin yeni CEO'su enerji sektöründe 27 yılı aşkın deneyime sahip olan Ahmet Türkoğlu oldu. Türkoğlu, kariyeri boyunca petrol ve doğal gaz arama-üretim faaliyetlerinden elektrik ve gaz piyasalarının yapılandırılmasına, yenilenebilir enerji sertifika sistemlerinin geliştirilmesinden karbon ticareti altyapısına kadar enerji sektörünün farklı alanlarında yönetici pozisyonlarında görev yaptı. Son olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nda (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak çalışan Türkoğlu, Türkiye'deki kara ve deniz sahalarındaki operasyonların yanı sıra Irak, Azerbaycan, Somali, Rusya, Kolombiya ve Pakistan gibi ülkelerde yürütülen uluslararası projelerin yönetiminden sorumluydu. Bu dönemde yıllık 8 milyar dolarlık yatırım ve işletme bütçesi yönetimi gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamaya göre, 2018-2024 yılları arasında EPİAŞ - Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'de CEO olarak görev alan Türkoğlu, Türkiye'nin spot gaz piyasasının, vadeli elektrik ve gaz piyasalarının, yenilenebilir enerji sertifika sistemi YEK-G'nin ve ulusal karbon ticareti altyapısının kurulmasında aktif rol üstlendi. Ayrıca Avrupa Enerji Borsaları Birliği (EUROPEX) Yönetim Kurulu üyeliğine seçilerek Türkiye'yi uluslararası platformda temsil etti. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunu olan Türkoğlu, Executive MBA eğitimini de aynı üniversitede tamamladı. Yeni görevinde şirketin üretim, yatırım ve sürdürülebilir büyüme stratejilerine liderlik edecek.

Türkiye'nin önde gelen özel sektör enerji yatırımcılarından şirket, toplam 5.220,69 MW kurulu gücü ile ulusal enerji arz güvenliğine katkı sağlamaktadır. Portföyünün 3.229,76 MW'ı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanmakta olup, hidroelektrik, güneş, rüzgar ve doğal gaz kombine çevrim santralleriyle faaliyet göstermektedir. Şirket aynı zamanda yurt dışında da enerji üretimi ve yatırım projeleri yürütmektedir. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
