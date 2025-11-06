Çankırı'da Eylül Ayında İhracat 41,7 Milyon Dolar Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından verilen bilgiye göre, Çankırı'da Eylül ayında yapılan ihracat 41 milyon 750 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK), 2025 yılı Eylül ayı 'Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. Paylaşılan verilere göre, Çankırı'da yapılan ihracat 41 milyon 750 bin dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, 2025 yılı Eylül ayında Çankırı'nın ithalatı ise 18 milyon 805 bin dolar oldu. Böylece Eylül ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 222,0 olarak açıklandı. ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre ihracatın dağılımında ilk sırayı 32 milyon 139 bin dolar ile "İç ve Dış Lastik İmalatı" ürün grubu aldı. Bu grubu 6 milyon 544 bin dolar ile "Makarna, Şehriye, Kuskus vb. Unlu Mamullerin İmalatı" ve 832 bin dolar ile "Öğütülmüş Hububat ve Sebze Ürünleri İmalatı" takip etti. Eylül ayında Çankırı'dan toplam 42 farklı ürün grubunda ihracat gerçekleştirildi. İthalat ise 69 farklı ürün grubunda yapıldı. En fazla ithalat yapılan ürün grupları sırasıyla; 4 milyon 950 bin dolar ile "Birincil Formda Plastik ve Sentetik Kauçuk İmalatı", 2 milyon 624 bin dolar ile "Diğer Çok Yıllık (Uzun Ömürlü) Bitkisel Ürünlerin Yetiştirilmesi" ve 2 milyon 239 bin dolar ile "Temel Kimyasal Maddelerin İmalatı" oldu. Eylül ayında Çankırı'dan 85 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirildi. İlk sırada 13 milyon 821 bin dolar ile Almanya yer aldı. Almanya'yı 5 milyon 460 bin dolar ile Birleşik Krallık, 4 milyon 289 bin dolar ile Fransa izledi. Aynı dönemde 31 farklı ülkeden Çankırı'ya ithalat yapıldı. İthalatta ilk sırayı 2 milyon 615 bin dolar ile Çin aldı. Çin'in ardından 2 milyon 20 bin dolar ile Rusya Federasyonu ve 1 milyon 811 bin dolar ile Japonya geldi. - ÇANKIRI