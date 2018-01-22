Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Açıklaması

Denizli Platformu tarafından düzenlenen Ekonomi 2018 Vizyon toplantısında konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, hükümet olarak, 2023 hedefleri doğrultusunda en kısa sürede 100 bin ihracatçıya ulaşmak olduğunu söyledi.

Denizli Sanayici Tüccar ve İş Adamları Platformu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Ekonomi 2018 Vizyon Toplantısı, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıya Bakan Zeybekci'nin yanı sıra Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Cahit Özkan, Vali Hasan Karahan, Denizli İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Metin Öz, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, MHP İl Başkanı Cafer Birtürk, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Platform Dönem Sözcüsü ve Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci ve çok sayıda sanayici, iş adamaları katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Platform Dönem Sözcüsü Uğur Erdoğan, iş adamlarına seslenerek, "Ülkenin kalkınması ve milletin refahı için elini taşın altına koyanlardansınız. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Ekonomi Bakanı bazen haftada 3 ülkeye veya 3 farklı coğrafyaya bizim için koşturmakta, bizim için uğraşmaktadır. Bütün bu çabaların ekonomimize olumlu yansımaları oldu. 2017 yılında Türkiye olarak 157 milyar dolar, Denizli olarak 3 milyar dolar ihracatı gerçekleştirdik. Bu başarının ülkeye kendini adamış adamların gayretlerinin sonucu olduğunun bilincindeyiz" dedi.

2018 yılında 2023 hedefleri doğrultusunda 100 bin ihracatçıya ulaşmak olduğunu belirten Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Eximbank'ın dünyada ikinci sıraya geldiğini söyledi. Zeybekci, "Toplam ihracatın yüzde 25'ini kredilendirerek, Güney Kore Eximbank'ından sonra ikinci sırada. Ama 2018 hedefimiz Eximbank olarak dünyada bir numara olmak. İhracatçıya 39 milyar dolarlık imkan sağlandı. Bu seneki hedefleri 45 milyar dolar. En son ekonomik koordinasyonlarla yaptığımız değerlendirmelerle, bunu mutlaka geçip, hedefimiz daha ileriye gitmek. Türkiye gerek ihracat rakamlarıyla, gerek ihracat destekleriyle dünyada bir numara olacak" diye konuştu.

"Biz canımızı bu millet uğruna, bu vatan uğruna tezgaha koyup da, çığırtkanlık yapanlardan değiliz"

15 Temmuz darbe gecesinde yaşadıklarını anlattıktan sonra CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a sert tepki gösteren Zeybekci, "O ihanet gecesi yaşandı, mecliste yaklaşık 129 milletvekilli ile Meclis Başkanı orada, 4 tane bakan orada. O gün orada söylediğimiz sözleri paylaşınca, gazetecilikten geldiğini iddia eden, 'insanlık müsveddesi' birisi de, yayınlıyor. Bizim meclise giriş görüntülerimizi, 'meclisten kaçış' diye söylüyor. Siyaset duyduğum saygıdan kendisini aradım. Dedim ki, 'orada mıydın' 'hayır', 'CHP'li milletvekilleri vardı sordun mu', 'hayır', 'servis edilen görüntüleri seyrettin mi, izledin mi', 'hayır', biz canımızı bu millet uğruna, bu vatan uğruna tezgaha koyup da, çığırtkanlık yapanlardan değiliz. Sadece ve sadece o akşam yaşananların KHK'nın bazı vatandaşlarımıza, birilerinin kasten, o birilerinin değirmenine su taşıyan birilerine destek verilmesine örnek olsun diye dedik ki, ola ki o gece içeri girdiler. Ki girmeyi çok denediler" diye konuştu.

Bakan Zeybekci'nin konuşmasının ardından Vakıfbank'ın Denizli Sanayi Odası (DSO) ile yapacağı Çardak Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Protokolü'nün imza töreni de yapıldı. - DENİZLİ