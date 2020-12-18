Eko Fresh - Turkish Nightmare ft. Killa Hakan şarkı sözleri nedir? Turkish Nightmare şarkı sözleri, şarkı hakkında bilgiler!
Birçok sanatçı yeni şarkılarını çıkarmaya devam ediyor. Yeni çıkan şarkılardan birisi de Eko Fresh X Killa Hakan X Uzi X Motive X Hayki 'Turkish Nightmare' şarkısıdır. Peki Turkish Nightmare şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?
Turkish Nightmare şarkı sözleri
'TURKİSH NİGHTMARE' ŞARKI SÖZLERİ
[Intro: Eko Fresh]
Oh yeah
Eko
[Verse 1: Eko Fresh]
Weißt du, was ich schon für Türkischrap getan habe?
Jetzt komm'n die Majorlabels und woll'n unsre Zahlen haben (Chh)
Alles schön und gut, doch ich hab' da 'ne andre Frage
Wo wart ihr [?] B....de denn all die Jahre?
Heh? Ich [?] schnell
Presst in unsrer ohnehin schon ärmeren Heimat euer Geld
Ihr seid doch alle weg, wenn die Sc..ße wieder fällt
Ekrem Bora, ich bleibe einflussr?ichster seit Kartell (Ah)
Hoppa şinanay, so wi? Koka-Dealerei
Da kommt die Polizei, blakka-blakka, Schi....i
Props an die Türkei, das ist offizieller Sc...ß
Ich dropp' nur ein paar Lines und mein Kopf ist wieder frei
Oh ja, dein Fame ist weg
Denn kürzlich, Bruder, war das Land [?] rappt
Nicht irgend'nen YouTuber, die Art, mein Weg, mein Text
Ist wirklich unnormal, der Kral, der Reis, der Chef
Der Türkisch-Superstar
[Hook: Hayki & Eko Fresh]
Yar benim ateşim var (Ateşim var)
Vuruldum şu başımdan (Şu başımdan)
Duramam kaçasım var (Kaçasım var)
Şu hayatı bi' tutamadım paçasından (Turkish Nightmare)
Yar benim ateşim var (Ateşim var)
Vuruldum şu başımdan (Şu başımdan)
Duramam kaçasım var (Kaçasım var)
Şu hayatı bi' tutamadım paçasından (Turkish Nightmare)
[Verse 2: Motive]
Uçup gider düşünceler benden gayrı gayrı bak
Eski okul nüfuz etti, hâlâ ruhum aynı bak
Eski yeni ne fark eder, hepsine on altı bar
Karınca gökyüzü aramızda var galaktik fark, ah
Hiç gördün mü len Gucci giyen stajyer?
Ben döktürdüm kurşun, para yoktu zaten buldum
Akşam öğününe tabldot ama annem istediğini yesin yesin, wow
Hitler'den daha hitim ama yok hiç üretesim, wow
Wow, Moti kulakları kana boğ
Cannabis gibi tüt ama bir iki fırta yol
Para bul, işi çöz, işi bil, gitme kral ol
Biz olmasak 34'ü gel bi' kaşık suda boğ
Bi' gün minimum kahverengi bi' papel, ey
Fransız kaldıysan ismim Motive je m'appelle, ey
Tüter dümen de bensem gider, ey
Bi' mermi var ve yersen biter, ey
[Hook: Hayki & Eko Fresh]
Yar benim ateşim var (Ateşim var)
Vuruldum şu başımdan (Şu başımdan)
Duramam kaçasım var (Kaçasım var)
Şu hayatı bi' tutamadım paçasından (Turkish Nightmare)
Yar benim ateşim var (Ateşim var)
Vuruldum şu başımdan (Şu başımdan)
Duramam kaçasım var (Kaçasım var)
Şu hayatı bi' tutamadım paçasından (Turkish Nightmare)
[Verse 3: Killa Hakan]
Hayat adamı uyandırır, aydırır, insana saydırır
Yanlış yola kaydırır, bazen yaşamaya caydırır, dayan
Fark etmez erkek ol ya da bayan, savaş savaş
Kurtulmalısın bu bataklıktan yavaş yavaş
Her zaman düşebilirsin yere etrafını ani kurtlar sarabilir, sarsın
Bu dünyada kimin için varsın, sarın
Belki olmı'ycak yarın, pusun
Hiç konuşmayın susun, sustuk
Issız gecelerde sakin içimize kustuk
Acıları paylaştık karanlık köşelerde sohbetler bekler
Silahım belimde, karnımda uçuyo' kelebekler kopun
Sökmez bana bıçağın, copun
Ben yakarım, yumruğumu kılıç gibi takarım barış için
[Hook: Hayki & Eko Fresh]
Yar benim ateşim var (Ateşim var)
Vuruldum şu başımdan (Şu başımdan)
Duramam kaçasım var (Kaçasım var)
Şu hayatı bi' tutamadım paçasından (Turkish Nightmare)
Yar benim ateşim var (Ateşim var)
Vuruldum şu başımdan (Şu başımdan)
Duramam kaçasım var (Kaçasım var)
Şu hayatı bi' tutamadım paçasından (Turkish Nightmare)
[Verse 4: UZI]
Tanrı beni yaratmış siz "aman" çekin diye
Tamam şekilsiniz ama yuvarlak da şekildir
Tanrım verdin bütün salakları peşimize, niye?
Kurşun serindir ve yakar, aynı benim gibidir
Sivri dilim gibidir, yakar ritim eritir
Onlar götünü sallar, bizde racon işidir
Annen demiştir sana, "Gitme, onlar delidir."
Bizde para değil, gerçek müzik elin kiridir
Seni s..k seni çağ, seni rezil fare
Hâlâ çok hızlıyım çeksen bile elli kare
Model Sinaloa, hola sürtük, hola
Hadi çık sinyale, kaşarı görsün hale
Ne biçim bi' şekilsin, sen rakibim değilsin
Senden daha sert penisim, inanmayan ellesin
Özenti piç, ner'den gördün hayatında Hennessy?
Unutmadım geçmişimi, Güngören'in bebesiyim
Çok küçüktük, gittik abilerin peşinden
18'di yaşım daha, geçtim moruk içinden
Bütün gözler üstümde (brr), ya, Tupac gibi anlayacağın
İnan bana ben bu sene kurşun gibi patlı'ycam