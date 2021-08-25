Ekinezya ilk hasadı için gün sayıyor
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Ekinezya ilk hasadı için gün sayıyor

Ekinezya ilk hasadı için gün sayıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

İnegöl Belediyesi'nin destekleriyle Haziran ayında Tekke Mahallesi'nde 7000 m2'lik alanda ekimi gerçekleştirilen dünyanın bilinen en şifalı bitkilerinden biri olan Ekinezya, ilk hasadı için gün sayıyor.

Dünyanın en önemli ve en iyi bilinen şifalı bitkilerinden biri olan ve bağışıklık sistemini güçlendirme noktasında ciddi katkısı bulunan ekinezyanın ekimini Haziran ayında İnegöl Belediyesi'nin teşvikleriyle başlamıştı. İlk olarak kırsal Tekke Mahallesi'nde 7000 m2'lik alanda ekimi yapılan ekinezya fideleri, bitki üretmeye başladı.

İNEGÖL'DE İLK

Tarım Şehri İnegöl'de yaptığı yeniliklere bir yenisini daha ekleyen İnegöl Belediyesi, Haziran ayında Başkan Alper Taban'ın da katılımıyla Tekke Mahallesinde ekinezya üretimi için ilk adımı atmıştı. Ekiliş ve teknik düzeyde bölgede yapılacak tarımla ilgili İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte hareket edilerek, ekinezya bitkisinin yetiştirilmesi için uygun koşulların bulunduğu Tekkeköy Mahallesi'ndeki arazideki fideler, ilk hasat için gün sayıyor.

ŞİFASI SAYMAKLA BİTMİYOR

İnegöl'de ilk kez ekimi yapılan ekinezyanın şifası saymakla bitmiyor. Ekinezya bitkisi özellikle bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Soğuk algınlığı ve üst solunum yolları enfeksiyonlarında tedavi edici bir etkiye sahip. İlaç yapımında da kullanıldığı görülüyor. Kanserden koruma özelliği vardır, vücut kırgınlığını ve halsizliği giderir. Ekinezya bitkisi yaprak, gövde, çiçek veya sadece çiçek amaçlı olarak yetiştiriliyor.

TARIMDA İNEGÖL MODELİ TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLUYOR

Yaban Mersini, ekinezya gibi yüzlerce çeşit bitki ve tarım ürünü elde edilen İnegöl'ün şifalı topraklarında, İnegöl Belediyesi ile birlikte oluşturulan ''Tarımda İnegöl Modeli'' başlığı altındaki yenilikçi bakış, Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyor. Çiftçi dostu İnegöl Belediyesi, tarımın daha da verimli hale gelmesi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kaynak: Bültenler

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