2021 Üniversite ek tercihler ne zaman yapılacak? Yks 2. tercihler (İkinci tercihler) ne zaman başlıyor? 2021 YKS baraj puanı TYT'de 150'den 140'a, AYT ve YDT'de de 180'den 170'e düşürülmüştü. Bunun akabinde öğrenciler 140 puan ve 150 puan arası alanlar, 170-180 puan arası alanlar ne zaman tercih yapmaya başlayacak araştırmaya başladı. Bu tercihler ek tercih döneminde yapılabilecek. Peki, Ek tercih ne zaman? 2021 YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? Ek tercihler ne zaman? 2021 Üniversite ek tercihler ne zaman yapılacak? YKS 2. ve 3. tercihler başladı mı, ne zaman başlıyor? TYT 2. tercihler ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

2021 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

TYT tercihleri 20 Ağustos Cuma günü saat 23:59'da sona erecektir. Son günü 20 Ağustos 2021 tarihidir.

TYT 2021 BARAJ PUANI KAÇ OLDU?

YKS tercih barajı düştü. TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

TYT baraj puan 140 oldu. 140 puan ve üzeri alanlar barajı geçtiler. Bu durumda, TYT'den 140 ve üstü puan alan adaylar; TYT ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebiliyor. TYT'de 140 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT 140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?

TYT baraj puanı 150'den 140'a düşürülmüştü. 140 puan üzeri alanlar ek tercih döneminde yapabilecekler. Henüz ek tercih dönemi ne zaman başlayacak açıklama yapılmadı. Fakat bugün 1. tercihler sona erecek. Birinci tercihler sonunda ek tercihlerle ilgili resmi açıklama yapılması bekleniyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

EK TERCİH NE ZAMAN 2021?

Henüz ek tercihler ne zaman yapılacak resmi açıklama gelmedi, tarihler belli değil . Bu yıl normal tercihler 5-20 Ağustos arasında yapılacak. Baraj puanlarının düşürülmesiyle birlikte baraj puanı 140-150 arasında olanlar tercihlerini ek tercih döneminde yapabiliyor. Dediğimiz gibi bu yıl ek tercih tarihleri açıklanmadı. Fakat geçtiğimiz yıl yani 2020'de ek tercihler 17-23 Eylül tarihleri arasında yapılmıştı. Bu yıl da yakın tarihler arasında yapılacağı tahmin ediliyor.

TYT 140 PUANLA YERLEŞTİRME HAKKINDA BİLGİLER

Yükseköğretim Kurulu tarafından, konu hakkında yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

"Yükseköğretim Kurulu'nca 2021-YKS sonuçları etraflıca değerlendirilmiş olup küresel çapta devam eden Covid-19 salgınının ülkemizdeki eğitim ve öğretim alanındaki olumsuz etkileri de dikkate alınarak yükseköğretim kurumlarının mevcut kapasitelerinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla yeni kararlar alınmıştır.

Buna göre; AYT/YDT Puanı 180 ve üzerinde olan adayların 'merkezi yerleştirme' ve 'ek yerleştirme' işlemlerinde puan ve başarı sıraları korunarak tercih ve yerleştirme süreci daha önce ilan edildiği şekilde tamamlanacaktır.

2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için 'ikinci ek yerleştirme' yapılacaktır. Merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlara verilecek olan bu ikinci ek yerleştirme imkanından 'TYT puanı asgari 140', 'AYT/YTD puanı asgari 170' olan adaylar da yararlanabilecektir.

Böylelikle merkezi ve ek yerleştirme işlemlerinde daha önce ilan edilmiş olan baraj puanlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. 'Boş kalan kontenjanlar için ilave bir tercih fırsatı tanınarak' TYT Puanı 140 ve üzerinde olan adaylar ile AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar için ikinci ek yerleştirme işlemleri esnasında tercihte bulunma imkanı verilmiştir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Buna göre ikinci ek yerleştirme işlemleri sürecinde TYT puanı 140 ve üzerinde olan adaylar 'önlisans programlarında', AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar 'lisans programlarında' boş kalan kontenjanlara tercihte bulunabileceklerdir."

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