EHLİYET YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN? || Ehliyet yenileme ücreti 2025 ne kadar? Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır, hangi belgeler gerekiyor?

Ehliyet yenileme süreciyle ilgili zaman daralırken, birçok vatandaş son başvuru tarihi ve güncel ücret tarifesiyle ilgili detayları merak ediyor. Başvurularını henüz yapmamış olan sürücüler, son tarihin uzatılıp uzatılmayacağına dair yapılacak resmi açıklamaları ve başvuru esnasında ödenecek harç ve kart bedellerini yakından takip ediyor. Peki, ehliyet yenileme için belirlenen son gün hangi tarih? 19 Haziran 2025 itibarıyla geçerli olan ehliyet yenileme ücretleri ne kadar? İşte merak edilen tüm detaylar ve güncel bilgiler…

EHLİYET YENİLEME İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

1 Ocak 2016 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanan yeni tip çipli sürücü belgeleriyle, eski ehliyetlerin değiştirilmesi için verilen süre 31 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bugüne dek toplam 31 milyon 643 bin 355 kişi ehliyet yenileme başvurusunda bulundu. Ancak halen yaklaşık 4 milyon 237 bin kişi eski tip ehliyet kullanmayı sürdürüyor.

Eğer eski tip sürücü belgesi sahipleri 1 Ağustos 2025'e kadar yenileme işlemlerini tamamlamazsa, bu tarihten itibaren belgeleri geçersiz sayılacak ve resmi olarak kullanım haklarını kaybedecekler.

Ehliyet yenileme ücreti 2025 ne kadar

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Eski tip sürücü belgelerinin yeni çipli ehliyetlerle değiştirilmesi için tanınan sürede sona yaklaşılırken, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar yapılan başvurularda yalnızca 15 TL ödeme yapılması yeterli olacak.

Ancak bu tarihten sonra, yani 1 Ağustos itibarıyla, B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7.438 TL'ye çıkacak. Bu da demek oluyor ki, önümüzdeki 3 aylık süre içinde başvurusunu tamamlayan sürücüler, yaklaşık 7.423 TL'lik ek maliyetten kurtulmuş olacak.

Yetkililer, yoğunluk nedeniyle son günlerde yaşanabilecek başvuru sıkışıklığından etkilenmemek ve düşük ücret avantajından faydalanmak isteyen vatandaşların, en kısa sürede bağlı bulundukları nüfus müdürlüklerine başvurarak işlemlerini tamamlamalarını tavsiye ediyor.

Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır, hangi belgeler gerekiyor

EHLİYET YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

2025 yılı itibarıyla eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için randevu sistemi zorunlu olarak uygulanmaya devam ediyor. Ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşlar, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün (NVİ) resmi sistemi üzerinden kolaylıkla randevu oluşturabiliyor. Peki, ehliyet yenileme işlemleri için nasıl randevu alınır? Başvuru aşamasında hangi belgeler isteniyor? İşte, adım adım ehliyet yenileme süreci ve detaylar…

Ehliyet yenilemek isteyenler, randevu.nvi.gov.tr adresinden ya da ALO 199 çağrı merkezini arayarak işlem başlatabiliyor.

Randevu almak için:

NVİ randevu sistemine giriş yapılır. "Sürücü Belgesi İşlemleri" sekmesi seçilir. T.C. kimlik numarası ve kişisel bilgiler girilir. Randevu alınacak il ve ilçe seçilir. Uygun tarih ve saat belirlenerek onaylanır.

Randevu bilgisi cep telefonuna SMS olarak gönderilir.

EHLİYET YENİLEME İÇİN HANGİ BELGELER GEREKİYOR?

Ehliyet yenileme başvurusu sırasında istenen belgeler şu şekilde: