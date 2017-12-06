Ehliyet sınavı ne zaman? MEB'in son ehliyet sınavı MTSKS-5 Aralık ayının hangi günü? Her yıl 5 kez yapılan ehliyet sınavının 5. ve sonuncusu ne zaman yapılacak? soruları ehliyet almak isteyenlerce sorulmaya başladı. Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? Sınav ücretleri ne kadar? Sınava giriş yerlerini nasıl öğreneceğim? gibi soruların tüm cevapları haberimizde...

Ehliyet sınavı için kurslara giden binlerce sürücü adayı, 2017'nin 5. ehliyet sınavını büyük bir heyecanla merak ediyordu. MEB ehliyet sınavının tarihini açıkladı. Peki MTSKS-5 ehliyet sınavı ne zaman? Sınav ücreti kaç lira? Sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? gibi soruların cevabı…

2017'NİN SON EHLİYET SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ehliyetini alarak trafiğe çıkmayı bekleyen binlerce sürücü adayı, yılda toplam 5 kere uygulanan ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı (MTSKS-5) için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Yapılan 4 sınavın ardından 2017 yılının son ehliyet sınavı 23 Aralık 2017 Cumartesi saat 14.00'da yapılacak.

EHLİYET SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavın sonuçları, 4 Ocak'ta ilan edilecek. Sınava girecek adayların başarılı olabilmeleri için, en az 70 puan alması gerekli. 70 puana ulaşamayan adaylar 2018 yılında yapılacak ehliyet sınavlarına girebilir…

EHLİYET SINAVI NASIL YAPILIR?

Sürücü adayları ehliyet almak için iki sınava tabi tutulurlar. İlk sınav yani yazılı sınavda adaya toplam 50 soru sorulur. Bunlardan 12 tanesi ilk yardım, 23 tanesi trafik, 9 tanesi motor, 6 tanesi trafik adabı sorularıdır. Bu 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki direksiyon sınavına girmeye hak kazanırlar. Yazılı sınavda baraj puan 70'dir.

EHLİYET SINAVI ÜCRETİ KAÇ LİRA?

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (MTSKS) yazılı sınavı 70 TL iken, baraj puanı geçen adayların gireceği direksiyon sınavı ücreti ise 80 TL'dir.

2017 EHLİYET SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLECEK?

Ehliyet sınav yerlerinin öğrenilmesi için sürücü adayları MEB'in sorgulama ekranını kullanabildikleri gibi sürücü adaylarının sınav yerleri, sınavdan yaklaşık 1 hafta önce sürücü kurslarına da bildirilmektedir. Sınava girecek olan sürücü adayları sürücü kurslarına giderek sınav giriş yerlerini öğrenebilmektedir.

SINAV YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Ehliyet sınav yerlerinin öğrenilmesi için sürücü adayları MEB'in sorgulama ekranını kullanabildikleri gibi sürücü adaylarının sınav yerleri, sınavdan yaklaşık 1 hafta önce sürücü kurslarına da bildirilmektedir. Sınava girecek olan sürücü adayları sürücü kurslarına giderek sınav giriş yerlerini öğrenebilmektedir.

İŞTE GEÇMİŞTEKİ EHLİYET SINAV TARİHLERİ (MTSKS)

– 2017/MTSKS-2 20 MAYIS 2017 (saat 14.00) (Yapıldı)

– 2017/MTSKS-2 20 MAYIS 2017 (saat 14.00) (Yapıldı)

– 2017/MTSKS-3 29 TEMMUZ 2017( saat 14.00) (Yapıldı)

– 2017/MTSKS-4 07 EKİM 2017 (saat 14.00) (Yapıldı)

– 2017/MTSKS-5 23 ARALIK 2017(saat 14.00)