Ehliyet sınav sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? Gözler MEB'te

Ehliyet sınav sonuçları için yüz binlerce sürücü adayı heyecanla beklemeye koyulmuş durumda. 7 Ekim tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ehliyet sınavları için geçtiğimiz günlerde MEB tarafından sınav sonucunun açıklanacağı tarih belirtilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2017 takvimine göre binlerce sürücü adayının girdiği MTSAS-4 7 Ekim tarihli ehliyet sınavı sonuçları 19 Ekim 2017 tarihinde açıklanacak. Peki, direksiyon sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar.

MEB tarafından düzenlenen ve yılda 5 kez yapılan ehliyet sınavının dördüncüsü 7 Ekim'de gerçekleşti. Sınavda çıkan sorular ve cevap anahtarı, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan ODSGM ( Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü) üzerinden erişime açıldı. Adayların gözü kulağı ehliyet sınav sonuçlarına çevrildi. Sınavı başarı ile geçenler direksiyon sınavına girecek. Direksiyon sınavından 70 puanı alan adaylar, stajyer ehliyet sahibi olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2017 takvimine göre binlerce sürücü adayının girdiği MTSKS 7 Ekim tarihli ehliyet sınavı sonuçları 19 Ekim 2017 tarihinde açıklanacak

SENENİN SON EHLİYET SINAVI NE ZAMAN?

MTSAS 2017-5 Sınavı ise 23 Aralık 2017 tarihinde saat 14.00'da yapılacak ve sınav sonuçları 04 Ocak 2018 tarihinde açıklanacak.

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?

07 Ekim 2017 tarihinde MEB tarafından düzenlenen ehliyet sınavı 19 Ekim'de itibariyle açıklanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı direksiyon sınavı içi kesin bir tarih vermezken, bir önceki dönemlere bakıldığında direksiyon sınavı, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 15 ve 22 gün arasında düzenleniyor. Yani ehliyet sınavını başarılı bir şekilde geçen öğrenciler bir an önce direksiyon sınavına hazırlanmaya başlamalı.

DİREKSİYON SINAVI İÇİN ÖNEMLİ TÜYOLAR

Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden duyurulan Ehliyet sınav sonuçlarına göre 70 ve üzerinde bir puan almayı başaran adaylar, bundan sonra yapılacak direksiyon sınavına girebilecek ve burada da başarılı olması durumunda sürücü belgesi almaya hak kazanacak. Peki, direksiyon sınavı uygulaması nasıl yapılacak?

"M", "A1", "A2", "A" ve "B1" sınıfı direksiyon sınavında adaylar, kask, dizlik, yelek takarak akan trafikte yapılan davranışlar, araç bilgisi sorgulama , kalkış esnasında motoru stop ettirme ve ayakları toplarken dengeyi sağlayamama, konilere çarpma ve ayak çalıklarının açık unutularak yere değmesi, düşme ve ani fren reaksiyonları sınav gözetmeni tarafından dikkat edilecek hususlar arasında yer alacak.

"B", "C1", "C", "D1", "D", "BE", "C1E", "CE", "D1E", "DE" ve "F" sınıfı için direksiyon sınavına giren adayların emniyetli ve rahat kalkış yapma, kalkış ve duruşlarda (sağa-sola) sinyal verme, trafiği tehlikeyedüşürecek şekilde araç kullanma, araç kumanda pedallarına (gaz, fren, debriyaj) yeterince intibakedemeyerek aracı stop ettirme, araç kullanımı esnasında heyecanlı ve telaşlı gibi davranışları gözlemlenecek.

Geri geri park etme: "B", "C1", "C", "D1" ve "D" sertifika sınıfı araçlarda park edecek aracın bir buçuk katı uzunluğundaki (farklı uzunluklardaki HB/SEDAN araçlar için ayrı ayrı) ve aracın genişliğinden 50 cm fazla olan iki araç arasına veya yüksekliği en az 100 cm olan konilerin arasındaki yatay ve dikey çizgilerle belirlenen alana tek hamlede girip, bu alan içinde en fazla iki hamle yaparak aracı kaldırıma veya konilere çarpmadan kaldırıma paralel ve kaldırım ile araç arasındaki mesafenin 50 cm den fazla olmayacak şekilde EK-5 şemaya göre park yapmayı, "BE", "C1E", "CE", "DE" ve "D1E" sertifika sınıfı araçlarda geri geri park etme işlemleri ise araca römork takılı olarak EK-6 şemada belirtildiği gibi park yapmalarını sağlayan davranışlar göz önünde bulunduracak.

Park yerine giriş ve çıkışlarda (sağa-sola) sinyal verme, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde kontrolsüz çıkma gibi davranışlar da göz önünde bulundurulacak.