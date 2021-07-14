Egzoz sesi tartışması cinayetle sonuçlandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde egzoz gürültüsü yüzünden çıkan tartışmada tabanca ile vurulan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde egzoz gürültüsü yüzünden çıkan tartışmada tabanca ile vurulan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Erbaa ilçesi İsmetpaşa Mahallesinde meydana geldi. Burak Ölmez (21), daha önceden egzoz gürültüsü yüzünden tartıştığı Samet Y. (28) ile gece yarısı mahallede karşılaştı. Araçlarından inen ikili tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Samet Y., tabanca ile Burak Ölmez'e ateş ederek kaçtı. Başından ağır yaralanan genç ambulansla Erbaa Devlet Hastanesinde sevk edildi. Yapılan ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Ölmez, kurtarılamadı. Olayın şüphelisi polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı