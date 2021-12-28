Eğribel Tüneli'nin bir tüpü ulaşıma açıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'un iç kısımdaki ilçeleriyle Sivas arasındaki ulaşımın sağlandığı güzergahta bulunan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde inşa edilen tünelin bir tüpü ulaşıma açıldı.

İç Anadolu'yu Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan, Sivas- Giresun güzergahında Şebinkarahisar ilçesinde yer alan Eğribel Tüneli'nin toplam uzunluğu çift tüp şeklinde 11 bin 810 metre olacak.

Kazı çalışmaları tamamlanan 5 bin 900 metrelik çift tüpten oluşan tünelin şu ana kadar sağ tüpünde beton kaplama çalışmaları tamamlandı. Asfaltı dökülerek yol çizgileri çizilen tüpte ulaşım sağlanmaya başlandı.

Hizmete alınan tünel, kışın tipi ve fırtına nedeniyle ulaşımın zaman zaman durduğu Eğribel Geçidi'ni bertaraf ederek vatandaşlara güvenli ulaşım sağlayacak. Tünelin sol tüpünde ise çalışmalar devam ediyor.

Tüneli kullanan vatandaşlardan Ergin Cengiz, AA muhabirine, kış şartlarında geçit vermeyen Eğribel'i tünel ile aştıkları için duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Eğribel Tüneli'nin yıllardır hayal edilen bir proje olduğunu belirten Cengiz, "Gerçekten insan geçerken duygulanıyor. Yapanlardan Allah razı olsun, gerçekten güzel bir hizmet. Daha bir hafta önce Eğribel Geçidi tipi nedeniyle kapalıydı, geçemedik, yolda kaldığımız zamanlar da oldu. Şu an bu hizmet için mutluyuz." dedi.

AA / Gültekin Yetgin - Son Dakika Haberleri

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