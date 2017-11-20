EGM PÖH alım lise mezunu ne zaman başvuru şartları koşulları 2017-2018 (Polis Özel Harekat )

Emniyet Genel Müdürlüğü en az lise mezunu Polis Özel Harekat (PÖH) alımı yapılacak mı? PÖH alımları ne zaman yapılacak? PÖH alımlarında hangi şartlar aranacak, kimler başvuru yapabilecek. Emniyet Genel Müdürlüğünün en seçkin kadrolarından olan ve yetenekli adayların yerleştiği Polis Özel Harekat sınıfı için aralıklarla öğrenci alımları yapılmaktadır. Polis Özel Harekat (PÖH) alımları bilindiği üzere belirli eğitimlerden geçirilerek yapılmakta olup genel olarak alımlar POMEM kapsamında yapılmaktadır. 19. dönem POMEM alımı PÖH sınıfı için yapılmış ve 20. dönem ile 21. dönem alımları ise normal polis sınıfı için yapılmıştı. Şimdi adaylar gözlerini 22. dönem POMEM'e çevirdi ve yeni dönem alımlarının 22. dönem POMEM ile yapılabileceğini tahmin etmektedir.

PÖH ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK

Polis Özel Harekat (PÖH) alımları bilindiği üzere belirli eğitimlerden geçirilerek yapılmakta olup genel olarak alımlar POMEM kapsamında yapılmaktadır. 19. dönem POMEM alımı PÖH sınıfı için yapılmış ve 20. dönem ile 21. dönem alımları ise normal polis sınıfı için yapılmıştı. Şimdi adaylar gözlerini 22. dönem POMEM'e çevirdi ve yeni dönem alımlarının 22. dönem POMEM ile yapılabileceğini tahmin etmektedir.

Henüz yeni dönem Polis Özel Harekat (PÖH) sınıfı için polis alımının ne zaman yapılacağı bilinmiyor fakat yeni dönem POMEM alımlarının en erken 3 - 4 ay sonra yapılacağı tahmin edildiği için PÖH alımlarının da önümüzde ki ilk 6 aylık süreç içerisinde yapılabileceği düşünülmektedir.

PÖH yaş şartı kaçtır?

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olanlar Polis Özel Harekat başvurusunda bulunabilirler.

2017 PÖH Yaş Şartı: 31 Aralık 1990 ve sonrasında doğanlar, 18 yaşını tamamlamış olmak şartıyla Polis Özel Harekat alımlarına başvurabilirler.

2018 PÖH Yaş Şartı: 31 Aralık 1991 ve sonrasında doğanlar, 18 yaşını tamamlamış olmak şartıyla Polis Özel Harekat alımlarına başvurabilirler.

Bayan adaylara kadro ayrılacak

Geçtiğimiz gün TBMM'de MHP'li Arzu Erdem, geçtiğimiz yıl yapılan PÖH alımında bayan adaylara hiç kadro ayrılmadığını gündeme getirmiş ve İçişleri Bakanlığına yeni dönem alımında bayan PÖH alımı olacak mı sorusunu yöneltmişti. Bakan Soylu ise yeni dönem de bayan adaylara da kadro ayrılacağını onların öağdur edilmeyeceğini söyledi.

Bakan Soylu'nun bu açıklaması KHK'dan aylar sonra gelmişti. Bu nedenle yapılacak PÖH alımında bayan alımı arttırılması beklenmektedir. Bu da genel alım sayısının artması anlamına gelmektedir.

Başvuru şartları nasıl olacak?

Geçtiğimiz yıl KPSS şartsız, lise mezunu ve askerlik şartsız şekilde yapılan PÖH alımlarının yeni dönemde de aynı başvuru şartları ile yapılması beklenmektedir.

ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİKLER

Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere POMEM'lere başvuru yapacak adaylardan,

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul olmak üzere, ön lisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve sonrasında doğanlar),

ç) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

2016 POLİS MAAŞLARI

Polis maaşları hesaplanırken özel harekat polisi, çevik kuvvet polisi ya da doğuda görev yapan polis şeklinde maaşlar hesaplanmaz. Özel harekatçı bir polisin maaşı ile normal polisin maaşı aynıdır. Ya da çevik kuvvet polisi ile trafik polisinin maaşı aynıdır. Ancak aldıkları görev tazminatları farklıdır. Batıda görev yapan polis görev tazminatı olarak 100 TL alırken, doğuda görev yapan polis 400-500 TL kadar bir görev tazminatı alır. Ya da doğuda görev yapan bir özel harekat polisi ortalama 1000 TL görev tazminatı alır.

Özel Harekat Polisi Maaşı: 4500-5000 TL

ÖZEL HAREKATÇI NASIL OLUNUR?

Öncelikle polis olabilmek için Polis Meslek Yüksekokulu yani PMYO'na katılmanız gerekmektedir. Lise ve dengi bir okuldan mezun olan bunun yanında gerekli başvuru şartlarını sağlayan kimseler alım olduğu sürece PMYO okuyabilmektedir. Daha sonra ise aynı tıpta olduğu gibi polislik mesleğinde de branş seçebilir ve o alana yönelebilirsiniz. Özel harekat polisi olmak için iki farklı yöntem bulunmaktadır. PMYO öğrencisi iken seçiminizi özel harekat polisi olmak istiyorum şeklinde yapabilir ya da kadrodayken ve başka bir birimde görev yapmakta iken gerekli şartları sağlamanız durumunda müracaatınızı polis özel harekat olmak istiyorum şeklinde belirtmeniz durumlarında özel harekatçı olabilirsiniz. Peki ama nasıl? Öncelikle 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile özel harekat polisi olma şartlarında bazı değişikliklere gidildiğini belirtmek isteriz.