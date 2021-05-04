EGM'den Gaziantep'teki biber gazlı müdahaleye ilişkin açıklama: Olayın istismar üzerinden tahrik etme amacı taşıdığı nettir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

EGM'den Gaziantep'teki biber gazlı müdahaleye ilişkin açıklama: Olayın istismar üzerinden tahrik etme amacı taşıdığı nettir

EGM'den Gaziantep'teki biber gazlı müdahaleye ilişkin açıklama: Olayın istismar üzerinden tahrik etme amacı taşıdığı nettir
Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ - Haberler | Güncel

EMNİYET Genel Müdürlüğü(EGM), Gaziantep'teki biber gazlı müdahaleye ilişkin açıklama yaptı.

EMNİYET Genel Müdürlüğü(EGM), Gaziantep'teki biber gazlı müdahaleye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, itikaf ibadetini bahane edip camiide kolluk kuvvetlerine zorluk çıkaranların gözaltına alındığı belirtilerek, "Meydana gelen olayın istismar üzerinden tahrik etme amacı taşıdığı açık ve nettir" denildi. 

EGM'den yapılan açıklamada, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na daha önceden 'Silahlı terör örgütlerini övme' gerekçesiyle kayyum atandığı ve hakkındaki kapatma davasının devam ettiği belirtildi. Vakfın eski yöneticisi Alparslan Kuytul ve taraftarlarının itikaf ibadetini bahane ederek provokasyon yapmaya çalıştığı ifade edilen açıklamada "Furkan Eğitim ve Hizmet  Vakfı'nın eski yöneticisi Alparslan Kuytul ve yandaşları tarafından itikaf ibadeti bahane edilerek bir provokasyon girişiminde bulunulduğu ortadadır. Meydana gelen olayın istismar üzerinden tahrik etme amacı taşıdığı açık ve nettir" denildi.

İtikaf'ın Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'na göre "Ramazan ayında gerçekleştirilen ve zorunlu haller dışında camiden çıkılmadan yapılması gereken" bir ibadet olarak tanımlanan açıklamada "Pandemi dönemindeki tam kapanma sürecinde, teravih namazları dahi evde kılınarak fedakarca davranılırken, söz konusu şahıslar tarafından itikaf ibadetinin kurallarına dahi uyulmadan, istismar edilerek örgütlü provokasyon yapılmaya çalışılmıştır. Anılan şahıslar, 2 Mayıs 2021 tarihinde yatsı namazını müteakip, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konuda müftülükler aracılığıyla bildirdiği kurallara uymamış, yine kurallar uyarınca mülki idare amirliklerinden herhangi bir izin başvurusunda da bulunmadan 3 camide toplanmış ve cami görevlilerinin tüm uyarılarına rağmen ısrarla camiyi terk etmeyeceklerini beyan etmişlerdir. Yaşananlar üzerine cami görevlileri tarafından kolluk güçlerinden yardım istenmiştir" ifadeleri kaydedildi. 

'ÖRGÜTLÜ PROVOKASYONDA BULUNMUŞLARDIR'

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, itikaf ibadetinin pandemi dolayısıyla geçen yıl olduğu gibi bu yıl da evlerde yapılmasına dönük tavsiyesilerinin hatırlatıldığı açıklamada "şahıslar, camiden çıkmama konusunda direnmiş ve daha önceden yaptıkları hazırlıklarla sosyal medya üzerinden gerçekleştirdikleri canlı yayınlarla örgütlü provokasyonda bulunmuşlardır" denildi. Açıklamanın devamında ise şunlar ifade edildi:

"Yaşanan olay karşısında anılan şahıslar, kolluk güçlerince defalarca uyarılmış, uyarılara hakaret ve küfürlerle karşılık verilmiş, bunun üzerine kademeli güç kullanmak suretiyle müdahale edilmiştir. Müdahale sırasında yapılan yanlış yönlendirme ile orada bulunmaması gereken bir personel, tam da aranılan provokasyonun nedenini oluşturacak şekilde göz yaşartıcı gaz kullanmıştır. Daha sonra şahıslar gözaltına alınmış, polise mukavemet gösteren kişiler hakkında tehdit, hakaret, görevin yaptırılmasını engellemeye yönelik fiziki mukavemette bulunmak ve diğer tedbirlere riayet etmemekten işlem başlatılmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma açılmış, bahsedilen personel açığa alınmıştır. Bu ve benzeri provokasyon girişimlerine asla müsaade edilmeyecek olup, devamında Gaziantep, Adana ve bazı illerde bu örgütlü provokasyonu engelleyecek gerekli çalışmalar gerçekleştirilmiştir."


- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı
Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı
Hem suçlu hem güçlü! Maskesini takmayan yolcu havalimanında terör estirdi
Hem suçlu hem güçlü! Maskesini takmayan yolcu havalimanında terör estirdi
Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti
Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Özkoç Devlet Bahçeli Antonio Guterres Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Feyza Aktan Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Hakan Sabancı
Spor Serdar Aziz Gökhan Töre Gökhan Gönül Ünal Karaman Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: EGM'den Gaziantep'teki biber gazlı müdahaleye ilişkin açıklama: Olayın istismar üzerinden tahrik etme amacı taşıdığı nettir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 05:12:38. #1.15#

title