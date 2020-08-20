EGM, "Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu Emniyet Genel Müdürlüğü, Twitter üzerinde 'Ankara Kuşu' isimli hesabı yöneten Oktay Yaşar'ın iddialarının tamamen asılsız ve devam eden yargılamayı etkilemeye yönelik olduğunu belirtilerek, "Söz konusu asılsız iddia ve isnatlarla ilgili olarak Genel Müdürlüğümüzce adli merciler nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur" açıklamasında bulundu.

EGM, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan, tutuklanan ve ardından tahliye edilen 'Ankara Kuşu' isimli kullanıcı Oktay Yaşar'ın paylaşımları üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Twitter'da "Ankara Kuşu" adıyla oluşturulan hesabın kullanıcısının, paylaşımlarında dile getirdiği iddiaların asılsız olduğunu ve bu iddialarla ilgili adli mercilere suç duyurusunda bulunulduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Sosyal medya platformu Twitter üzerinde '@ankara_kusu1' isimli kullanıcının, Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik suçlayıcı ve hedef gösterici paylaşımına istinaden kamuoyunun bilgilendirilmesine gerek duyulmuştur. '@ankara_kusu1' isimli Twitter hesabını yöneten Oktay Yaşar, TCK 213 md. Kapsamında, 01/04/2020 tarihinde gözaltına alınmış, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmış ve 18/08/2020 tarihinde tahliye olmakla birlikte yargılanması devam etmektedir. Gözaltı sürecinden mahkeme sürecine kadar olan süreçte yapılan tüm iş ve işlemler hukuka uygun bir şekilde yapılmıştır. Oktay Yaşar'ın iddiaları tamamen asılsız olduğu gibi devam eden yargılamayı etkilemeye yöneliktir. Oktay Yaşar'ın söz konusu asılsız iddia ve isnatlarıyla ilgili olarak Genel Müdürlüğümüzce adli merciler nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA