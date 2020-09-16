Eğitimde 2+5 sistemi nasıl uygulanacak? Bakan Selçuk, merak edilen ayrıntıları paylaştı
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Eğitimde 2+5 sistemi nasıl uygulanacak? Bakan Selçuk, merak edilen ayrıntıları paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir programda, eğitimde 2+5 sisteminin nasıl uygulanacağını açıkladı. Pazartesi ve salı günleri sınıfların yarısının okula gelmesini planladıklarını belirten Bakan Selçuk, "Perşembe ve cuma başka bir grup gelecek. Çarşamba ve pazar ara verelim istiyoruz" dedi.

16.09.2020 22:27 | Son Güncelleme: 16.09.2020 23:04

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen koronavirüs salgını nedeniyle 31 Ağustos'ta uzak eğitim ile başlayan 2020-2021 eğitim-öğretim sezonunda, 21 Eylül tarihinde yüz yüze eğitime geçilecek. Yüz yüze eğitimde gündeme gelen 2+5 sisteminin nasıl uygulanacağı merak konusu olurken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Temelde pazartesi, salı günleri sınıfın yarısının gelmesini istiyoruz. Bu kırmızı grup olur. İkinci grupta mavi grup olarak Perşembe, Cuma gelsin istiyoruz. Çarşamba ve pazar günleri ara verelim istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"SÜREKLİ KONTROL, DEZENFEKTE VE TAKİP VAR"

A Haber'de yayınlanan "Özel Röportaj" programına konuk olan Bakan Selçuk, okullarda yüz yüze eğitime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Okullarda gerekli koşulların sağlandığını ve riskin en aza indirgendiğini dile getiren Selçuk, "Avrupa ülkelerinin tamamına yakınında tüm sınıfları tam zamanlı açıyorlar. Bizim okullarımız kamuya açık alanlarda en güvenilir alanlardan birisidir. Sürekli kontrol, dezenfekte, takip var" dedi.

EĞİTİMDE 2+5 SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Yüz yüze eğitimde gündeme gelen 2+5 sistemiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Temelde pazartesi, salı günleri sınıfın yarısının gelmesini istiyoruz. Bu kırmızı grup olur. İkinci grupta mavi grup olarak Perşembe, Cuma gelsin istiyoruz. Çarşamba ve pazar günleri ara verelim istiyoruz. Niye 2'ye bölüyoruz? Bölmezsek sosyal mesafeyi sağlayamıyoruz. Sınıflarda tekli oturulacak ve aralarda boşluk bırakılacak. Bu yüzden de sınıfta sosyal mesafeyi rahatlıkla sağlayabiliyoruz. Biz sınıflarda yaptığımız hazırlıklardan, öğretmenlerimizin birikiminden eminiz" ifadelerini kullandı.

HES UYGULAMASI TAMAMLANDI

"Bunu ilk defa buradan söylüyorum" diyerek Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın ortak çalışması HES uygulamasının tamamlandığını söyleyen Bakan Selçuk, "HES takibiyle pozitif vakanın bilgisini alıyoruz. Pozitif vaka olursa gereken prosedürü uyguluyoruz" dedi.

Eğitimde 2+5 sistemi nasıl uygulanacak? Bakan Selçuk, merak edilen ayrıntıları paylaştı
Haber Yorumları (3)
ÖMER TURAN: hes kodu ile okula girilsin.
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BEŞ TAŞMI OYNUYORSUNUZ SAYIN BAKAN: salğın ve ölümcül tehdit var ; siz televizyonu interneti olmayan ailerlerle ilgilenmelisiniz, beştaşı çocuklar oynar .
Cevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır
DAYI: Almanya fransa italya Hollanda çim vs okullar full olarak açıldı
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