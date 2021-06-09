Eğitimcilerden gerçeği aratmayan deprem tatbikatı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eğitimcilerden gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak - Haberler | Güncel

-Eğitimcilerden gerçeği aratmayan deprem tatbikatı 2021 Afet eğitim yılı etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her ilde oluşturulması istenen MEB Arama Kurtarma Birliği (AKUB), öğretmen ve memurdan oluşan 30 gönüllü Elazığ'da bugün gerçekleştirdikleri son eğitimle göreve başladı.

-Eğitimcilerden gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

ELAZIĞ - 2021 Afet eğitim yılı etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her ilde oluşturulması istenen MEB Arama Kurtarma Birliği (AKUB), öğretmen ve memurdan oluşan 30 gönüllü Elazığ'da bugün gerçekleştirdikleri son eğitimle göreve başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve AFAD Başkanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde AFAD İl Müdürlüğü Arama Kurtarma Teknisyenleri ile koordineli olarak Elazığ'da daha önceden gruplar halinde toplamda 30 gün boyunca eğitimler verildi. Verilen bu eğitimler neticesinde gönüllülük esasına dayalı öğretmen ve personelden oluşan 30 kişilik MEM Elazığ AKUB ekibi 32 saatlik arama kurtarma eğitimi aldı. Bugün İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk'ün de katılımıyla son olarak Elazığ depreminin merkez üssü olan Sivrice ilçesinde AFAD merkezinde enkazda arama-kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Afet ve acil durumlarda da etkin görev alacak AKUB ekipleri, ihtiyaç duyulduğu her anda AFAD ile koordineli olarak olay yerinde görevlendirileceği belirtildi.

Oluşturulan ekiple gönüllülerin olası doğal afetlerde etkin olarak sahada bulunabileceklerini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, " MEM AKUB

ekibimizi kurmuş olduk. Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma birimini, 25 artı 5 kişilik ekiple gönüllülük esasına dayalı olarak kurduk. Ülkemiz doğal afet konusunda özellikle bölgemizin deprem kuşağında deprem kuşağında olması ve bu depremi sıkça yaşamamız konusunda en son 24 Ocak 2020 tarihinde merkez üssü Sivrice olan bir deprem yaşadık. Bundan mütevellit bu ekibi kurma ihtiyacı duyduk. Ekibimiz her türlü doğal afetlerde ilimizde, bölgemizde ve ülkemizde gerekirse yurtdışında hizmet edebilecek kapasitede AFAD eğitildi. Bugün burada kendileri tatbikat gerçekleştirdiler" dedi.

Verdikleri eğitimlerin son aşamasını da başarıyla gerçekleştirdiklerini dile getiren Arama Kurtarma Teknisyeni Grup Amiri Süleyman Polat, " Bugünkü programımızda başkanlığımızla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol nezdinde milli eğitim gönüllü öğretmenlerden oluşan AKUB'u yaklaşık bir aydır gerek görsel gerekse teknik olarak eğitim vermekteyiz. Bu eğitimin son aşaması da bugün enkazda yaralı çıkarma şekilleri ve enkazda nasıl çalışacağını makinalarla birlikte arkadaşlarımıza görmekteyiz" diye konuştu.

Doğal afetler konusunda eğitimlerini tamamladıklarını ve kendilerini geliştirerek sahada çalışacaklarını aktaran AKUB'da gönüllü Beden Eğitim Öğretmeni Erdinç Uzunoğlu, " Tatbikata geldik ve enkaz altında kalmış yaralıyı çalışıyoruz. Daha sonrasında yangın tatbikatımız oldu. Deprem anında milli eğitim müdürlüğü olarak 30 kişilik grup halinde arama kurtarma, enkaz kaldırma, deprem anında müdahalelerde bulunacağız. Gönüllüler olarak birlik kurduk. Bu birliğimizi eğitimlerde daha çok geliştirerek Türkiye'ni her yerine gidebilecek konuda olacağız" şeklinde konuştu.

Şahinkaya Ortaokulu'nda Matematik Öğretmeni olarak görev yapan gönüllülerden Sibel Kurşunatıcı ise aldıkları eğitimler neticesinde olası bir doğal afette sahada görev yapmak istediklerini kaydetti.

Eğitimcilerden gerçeği aratmayan deprem tatbikatı
Eğitimcilerden gerçeği aratmayan deprem tatbikatı
Eğitimcilerden gerçeği aratmayan deprem tatbikatı
Eğitimcilerden gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Meral Akşener Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Selçuk Balcı Serenay Sarıkaya
Spor Burak Yılmaz Ergin Ataman Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eğitimcilerden gerçeği aratmayan deprem tatbikatı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 22:41:59. #1.14#

title