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Zonguldak’ta öğrencilerin hazırladığı Çanakkale rölyefi açıldı

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Zonguldak’ta öğrencilerin hazırladığı Çanakkale rölyefi açıldı Haber Videosunu İzle
Zonguldak’ta öğrencilerin hazırladığı Çanakkale rölyefi açıldı
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Zonguldak’ta şehitlikten gelen bayrağın sergilendiği "Çanakkale Muharebeleri" rölyefinin açılışı gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta şehitlikten gelen bayrağın sergilendiği "Çanakkale Muharebeleri" rölyefinin açılışı gerçekleştirildi. Seyit Onbaşı'nın merkezde yer aldığı rölyef, öğrencilerin de büyük ilgisini görüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinasyonunda "Şehidin Emaneti Maarifte" projesi kapsamında Zonguldak Gazi Mustafa Kemal Ortaokulunda özel bir alan oluşturuldu. Okul Müdürü Hüseyin Öztürk ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Ali Sefer Koçoğlu öncülüğünde 20 öğrencinin katılımıyla hazırlanan "Çanakkale Muharebeleri" rölyefinin açılışı gerçekleştirildi. Çanakkale Savaşları'nın anlatıldığı rölyefin merkezinde Seyit Onbaşı'ya yer verildi. Yaklaşık 2,5 ay süren çalışmada öğrenciler, malzemelerin taşınması, kazınması ve boyanmasında görev aldı. Açılışın ardından Çanakkale şehitliklerinden getirilen Türk bayrağı, öğrencilerin hazırladığı rölyefin bulunduğu alanda sergilendi.

Açılışta konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, "Aziz milletimizin bağımsızlık mücadelesinin altın harflerle yazıldığı ve düğümlendiği, yine vatan sevgisinin emanetinin inancın cesaretle buluştuğu eşsiz bir destan. Bu destanın her bir satırında bir annenin duası, bir eşin vedası ve şehitlerimizin son nefesinde dahi yüreğinde hissettiği yılmaz vatan sevgisi bulunmaktadır" dedi.

Açılışın ardından rölyefin hazırlanmasına katkı sunanlara plaket takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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