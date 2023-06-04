Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanlığı görevini devraldı
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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörü iken Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirilen Yusuf Tekin, Mahmut Özer'den görevi devraldı. Törende konuşan Tekin, Türk eğitim sistemini hak ettiği yere çıkarmak için mücadele edeceklerini belirtti.
YENİ kabinede Milli Eğitim Bakanı olan Yusuf Tekin, görevi Mahmut Özer'den devraldı.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörü iken Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirilen Yusuf Tekin, bakanlıktan düzenlenen devir teslim töreni ile Mahmut Özer'den görevi devraldı. Törende konuşan Mahmut Özer, "Her başlangıcın bir sonu var. Dolayısıyla bugün kıymetli Yusuf Hocamıza görevi devredeceğiz. Çalışma arkadaşlarıma, bakan yardımcılarıma, il milli eğitim müdürlerine, okul müdürlerine kısaca tüm öğrencilere, idari personele bizimle birlikte yol yürüdükleri için en içten şükranlarımı sunuyorum. Ama iki kişi özel; baştan beri benimle gece gündüz demeden çalışan Sadri Şensoy Hocama teşekkürlerimi sunuyorum. Bakanlığa başlarken tek duam vardı; eğitim sisteminin güzelleşmesi için çalışmayı dua etmiştim. Hamdediyorum duamı kabul etti. Sayın Yusuf Hocamın bakanlığını tebrik ediyorum" dedi.BAKAN TEKİN: ÇOK GÜZEL ŞEYLER YAPACAĞIZBakan Tekin ise 2018'de Milli Eğitim Bakanlığı'nda müsteşarlık yaptığını hatırlatarak, "O zaman ayrılırken, 'Türkiye'de maarif mücadelesi sadece bakanlıkta bürokrasi olarak yürütülecek mücadele değil, dışarıdan da katkı vermek şerefli bir iş ama bir gün yeniden yolumuz kesişirse' diye vedalaşmıştık. Bugün bizi tekrar bir araya getiren Allah'a şükürlerimi sunuyorum. Bizi bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza bize güvendiği için şükranlarımı sunuyorum. İnşallah çok güzel şeyler yapacağız" diye konuştu.
2018'den itibaren Türkiye'de çok şeyin değiştiğini belirten Bakan Tekin, "2023 seçimleri sonrası Türkiye'de hem siyasette hem bürokraside birçok paradigma değişti; değişmek zorunda. Artık önümüzdeki yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağını iddia ediyor ve düşünüyoruz. Türk eğitim sistemini hak ettiği yere çıkartmak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Gecemiz, gündüzümüz, haftanın 7 günü, tüm mesaimiz, tüm gücümüzle bu mücadeleyi yürüteceğimize milletimize taahhüt ediyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.