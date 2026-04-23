Yüksekova'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kutlama programı, sabah saatlerinde Şemsettin Onay Anadolu Lisesi bahçesindeki Atatürk heykeline çelenk sunma töreniyle başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program Yüksekova Gençlik ve Spor Merkezi'nin spor salonunda devam etti. Günün anlam ve önemine dair konuşmaların yapıldığı programda, öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler sunuldu.

Törene Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Garnizon Komutanı Uğur Öz, Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Ünel ve İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Erdoğan katıldı. - HAKKARİ

