Yükseköğretimde katılımcı model: Öğrenci etkisi artıyor

İstanbul Arel Üniversitesi ile Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) iş birliğinde düzenlenen 'Yükseköğretimde Öğrencinin Rolü Çalıştayı', öğrencileri kalite süreçlerinin merkezine alan somut çözüm önerileriyle tamamlandı.

20 Nisan 2026 tarihinde İstanbul Arel Üniversitesi Tepekent Kemal Gözükara Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen çalıştay, yükseköğretimin geleceğine yönelik önemli başlıkları gündeme taşıdı. Üniversitenin Kalite Komisyonu ve Arel Genç Kalite Topluluğu tarafından, YÖKAK iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin kalite güvencesi sistemindeki rolü ele alındı.

"Öğrenci geri bildirimi önemli bir mekanizmadır"

Çalıştayın açış konuşmasını yapan İstanbul Arel Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ergül Berber, öğrencilerin süreçlere aktif katılımının önemine dikkat çekti. Berber, "Öğrenci geri bildirimleri, üniversitemizin sunduğu hizmetlerin gözden geçirilmesi ve sürekli iyileştirme çalışmalarının yürütülmesi açısından büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Sekiz başlıkta öneriler geliştirildi

Çalıştay kapsamında oluşturulan sekiz tematik çalışma grubunda öğrenciler; müfredat, ders iş yükü, akademik danışmanlık ve mezun ilişkileri gibi başlıkları ele aldı. Geri bildirim mekanizmalarının etkinliği, öğretim yöntemlerinin güncellenmesi ve ölçme-değerlendirme süreçlerinin şeffaflığı gibi konularda kapsamlı değerlendirmeler yapılarak, uygulanabilir çözüm önerileri ortaya konuldu.

Öğrenciler karar süreçlerinde aktif rol üstleniyor

Çalıştayın öne çıkan çıktıları arasında, öğrencilerin yalnızca görüş bildiren değil, çözüm üreten aktörler olarak konumlanması yer aldı. Çalışma gruplarında geliştirilen önerilerde; öğrencilerin karar alma mekanizmalarına doğrudan katılımı, kalite komisyonlarındaki rollerinin güçlendirilmesi ve geri bildirimlerin somut iyileştirmelere dönüştüğü "kapalı döngü" yaklaşımının yaygınlaştırılması vurgulandı.

112 katılımcı yer aldı

YÖKAK Öğrenci Kalite Komisyonu Koordinatörü Arş. Gör. Sena Çatal'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen çalıştay, farklı üniversitelerden yoğun katılımla yapıldı. İstanbul Üniversitesi ve Beykent Üniversitesi başta olmak üzere çeşitli kurumlardan toplam 112 katılımcı etkinlikte yer aldı.

"Öğrenciler doğrudan yön veren aktörler"

Çalıştayın sonunda değerlendirmelerde bulunan Arş. Gör. Sena Çatal, etkinliğin yükseköğretimde öğrencinin rolünün yeniden tanımlandığını ortaya koyduğunu belirtti. Çatal, "Bu çalıştay, öğrencilerimizin yalnızca izleyici değil, doğrudan yön veren aktörler olduğunu açıkça ortaya koydu. Akademik danışmanlıktan müfredat geliştirmeye kadar birçok alanda üretilen vizyoner ve uygulanabilir öneriler, yükseköğretimde kalite güvencesi süreçlerine önemli katkı sunacak niteliktedir. YÖKAK olara, bu denli geniş katılımla ortaya konulan çözüm önerilerinden büyük memnuniyet duyuyoruz. İstanbul Arel Üniversitesi öğrencilerinin karar alma süreçlerine bu düzeyde aktif katılımı, yükseköğretimin geleceği açısından son derece umut vericidir" dedi.

Çalıştay, öğrencilerde kalite kültürünün güçlenmesi ve karar alma süreçlerine katılımın kurumsallaşması açısından stratejik bir adım olarak değerlendirildi. Etkinlik, çalışma gruplarının somut çıktılarının paylaşılması ve öğrenci katılımını kalıcı hale getirmeye yönelik yaklaşımların ortaya konulmasıyla sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı