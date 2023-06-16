Yozgat Bozok Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

Yozgat Bozok Üniversitesinde 2022-2023 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törende, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden Bozok Üniversitesi öğrencilerinin yakınlarına "Aile Beratı" verildi.

Ailelere belgeyi takdim eden Yozgat Valisi Ziya Polat, depremin ilk gününde Hatay'ın Hassa ilçesine görevlendirildiğini ve acıyı yerinde yaşadığını söyledi.

Polat, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Devletin ve milletin çok güçlü olduğunu ifade eden Polat, "Yozgat halkının ve üniversitemizin ne kadar güçlü olduğunu orda gördük. Bölgedeki öğrencilerimizi tek tek araştırarak, kendilerine ve ailelerine ulaşıldı." dedi.

Polat, mezun olan tüm öğrencilere yeni hayatlarında başarı diledi.

İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar da öğrencilere mezuniyetlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ise bugünün hem öğrencilerin hem de akademisyenlerin emeklerinin karşılığını alındığı, onur, gurur ve sevinç günü olduğunu belirtti.

Buruk bir mezuniyet yaşadıklarını ifade eden Karadağ, "Deprem felaketinde on binlerce insanımızı kaybettik. Kaybettiklerimiz arasında öğrencilerimiz ve aileleri de vardı. Aramızda depremde ve elim bir trafik kazasında evlatlarını kaybetmiş ailelerimiz de var. Onların her zaman yanlarında olduğumuzu tekrar belirtmek istiyorum. Bu vesile ile kendilerine takdim ettiğimiz 'Aile Beratı' ile Yozgat Bozok Üniversitesi ailesinin birer ferdi olduklarını unutmamalarını istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere mezuniyet belgeleri ve hediyeleri verildi.

Üniversitenin tüm mezunları için düzenlenen törene, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, akademisyenler, daire müdürleri, öğrenci yakınları da katıldı.