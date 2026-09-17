YÖK Başkanı Özvar: 'Yükseköğretim sistemimizin sorumluluğu gençlerimize nitelikli bir eğitim imkanı sunmaktır'

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "Yükseköğretim sistemimizin başta gelen sorumluluğu elbette gençlerimize erişilebilir ve nitelikli bir eğitim imkanı sunmaktır" dedi.

Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP) Toplantısı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan YÖK Başkanı Erol Özvar, Türkiye'deki yükseköğretim sisteminin en başlıca görevlerinden birinin üniversiteli gençlere nitelikli ve kaliteli eğitim imkanı sağlamak olduğunu belirtti. Türkiye'nin son yıllarda yükseköğretim sisteminde önemli başarılara imza attığının altını çizen Özvar, bu başarının giderek artacağını ifade etti.

"Yükseköğretim sistemimizin başta gelen sorumluluğu gençlerimize nitelikli bir eğitim imkanı sunmaktır"

Türkiye'deki yükseköğretim sisteminin giderek geliştiğini vurgulayan YÖK Başkanı Özvar, "Üniversitelerimizin eğitim, bilimsel yayın ve araştırma faaliyetleri kadar önem vermesi gereken bir diğer temel görev de topluma katkıdır. Üniversitelerimiz kendilerini kampüslerle, sınıflarla ve laboratuvarlarla sınırlandırmamalı, sahip oldukları bilgi birikimini ve araştırma kapasitesini toplumun ihtiyaçlarıyla mutlaka buluşturmalıdır. Ülkemizin ve şehirlerimizin sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel meselelerini yakından takip etmeli; bu alanlarda bilimsel veriye dayalı, uygulanabilir ve kalıcı çözümler geliştirmelidir. Yükseköğretim sistemimizin başta gelen sorumluluğu elbette gençlerimize erişilebilir ve nitelikli bir eğitim imkanı sunmaktır. Türkiye son yıllarda yükseköğretime erişim bakımından önemli bir mesafe yol almış, üniversitelerimiz ülkemizin bütününe yayılmış ve yükseköğretim, toplumun çok daha geniş kesimlerinin erişebildiği bir imkan haline gelmiştir" diye konuştu.

"ODTÜ olarak ulusal ve uluslararası sıralamalardaki yükselişimizi kararlılıkla sürdüreceğiz"

ODTÜ'nün dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına girmesi için var güçleriyle çalıştıklarını dile getiren ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ise, "2022'den bu yana ADEP kapsamında ODTÜ'de 230 milyon liraya yaklaşan 66 proje desteklendi. Bu projelerle 78 tane lisansüstü tez yürütüldü. Genç araştırmacılar araştırma ekiplerine katıldı ve 50'nin üzerinde nitelikli bilimsel yayın ortaya çıktı. Daha da önemlisi bu çalışmalar yeni ulusal ve uluslararası projelere, iş birliklerine, patent başvurularına dönüştü. Sağlanan destek tek bir proje bütçesi olarak kalmadı, yeni ve kalıcı bir araştırma kapasitesi oluşturdu. Biz biliyoruz ki araştırma kısa vadeli bir faaliyet değildir. Güçlü araştırma grupları kurmak, doktora öğrencilerini ve genç bilim insanlarını yetiştirmek zaman ve süreklilik ister. Bu nedenle ADEP'in daha güçlü bir bütçe, uzun vadeli bir perspektif ve öngörülebilir bir destek mekanizmasıyla sürdürülmesini çok önemli görüyoruz. ODTÜ olarak ulusal ve uluslararası sıralamalardaki yükselişimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ancak bizim için asıl hedef, ülkemizin bilimsel ve teknolojik bağımsızlığına katkı sunmak ve Türkiye'nin kalkınma planlarında yer alan dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına girme hedefine ulaşmaktır" şeklinde konuştu.

Düzenlenen toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, YÖK Başkanı Erol Özvar, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ve akademisyenler katıldı. Toplantı, hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı