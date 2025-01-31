Kılıçlı yemin soruşturmasında 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi

Kılıçlı yemin töreni soruşturmasında teğmenler için karar çıktı
Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz

"Yapmayın dedik dinlemediniz, iktidara geldiğimizde..."
Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda

Erdoğan'ın Özel için sarf ettiği sözler çok su kaldırır
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu

YÖK Başkanı Özvar duyurdu; Özbekistan'da 'Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi' kuruldu

YÖK Başkanı Özvar duyurdu; Özbekistan'da 'Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi' kuruldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Türkiye ile Özbekistan arasında iki senedir devam eden ortak üniversite kurma teşebbüsünün sonuçlandığını açıkladı. 'Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi' adıyla kurulan üniversite, Türkiye'nin önde gelen yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği yapacak ve uluslararası standartlarda eğitim verecek.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Türkiye ile Özbekistan arasında iki senedir devam etmekte olan ortak üniversite kurma teşebbüsünün olumlu sonuçlandığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve kararlılığıyla Özbekistan'da 'Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi' açılıyor" dedi.

Özvar, İstanbul Medeniyet Üniversitesinde düzenlenen "2030'a Doğru Türk Yükseköğretim Vizyonu Bölgesel Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesinin Taşkent'te kuruluşuna dair bir kararname yayımladığını belirterek, "Özbek kardeşlerimizle yaptığımız müzakereler olumlu sonuçlandı ve bu üniversite bugün itibarıyla kurulmuş vaziyettedir. Hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Üniversitenin Yükseköğretim Kurulu ile Özbekistan Yükseköğretim, Bilim ve İnovasyon Bakanlığı ve Yükseköğretim Cumhuriyet Kurulu arasında yapılan mutabakat zaptıyla hayata geçtiğini ifade eden Özvar, şöyle devam etti:

"Azerbaycan'da tamamen Türkiye'ye ait bir modelle kurulan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi modeli Özbekistan tarafından da benimsenmiş olup, aynı model üzerine Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi kurulmuştur.

İlk planda İTÜ, ODTÜ, Hacettepe ve Ege Üniversitesi bu üniversite çatısı altında birer program, bölüm açacak. Bu üniversiteye bir büyük kampüs de verilmiştir ve binaları da hazırdır. Taşkent'te bu sene bu üniversite eğitim öğretime başlayacak. Önümüzdeki yıllarda üniversite sayımızı Özbekistan'da da Azerbaycan'da da artıracağız."

Özvar, Özbekistan'da Sağlık Bilimleri Üniversitesinin de programlarının yürümekte olduğunu hatırlattı.

Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesinde Türk yükseköğretim kurumlarındaki eğitim müfredatlarının esas alınacak. Üniversitede mühendislik, inşaat, lojistik, bilgi teknolojileri, sağlık, ziraat, gıda mühendisliği, ekonomik ve sosyal bilimler gibi branşlarda uluslararası standartlara uygun eğitim verilecek.

Üniversite, başta Türkiye olmak üzere önde gelen yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği yaparak ortak programlar temelinde eğitim programları uygulayacak. Türk Devletleri Teşkilatına üye ve gözlemci ülke vatandaşlarına üniversitede burslu öğrenim yerleri tahsis edebilecek. Üniversite mezunlarına, ortak yabancı yükseköğretim kurumunun ve üniversitenin diploması verilecek. Üniversitenin kuruluş ve faaliyetlerinin koordinasyonu için bir yönetim kurulu oluşturulacak.

"Türkmenistan'la da görüşmeler sürüyor"

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesinin bütün Türk dünyasına hizmet edeceğini belirterek, "Akabinde Türkmenistan'la da görüşmelerimiz devam ediyor. Oraya da benzer bir anlayışla diğer üniversitelerimizi taşımak istiyoruz." dedi.

Özvar, "Türkiye'nin yükseköğretim alanındaki tecrübesini, kalitesini dünyayla paylaşmaya devam edeceğiz. Bu anlayışla, bu vizyonla Yükseköğretim Kurulu ve üniversiteler olarak geleceğe çok daha güvenle hazırlanıyoruz." şeklinde konuştu.

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Haberler.com - Eğitim
img

İmamoğlu'nun ifade vereceği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı
img

CHP'li vekil, kötü oyunculuğuyla sosyal medyanın diline düştü
img

RTÜK'ten NOW TV'ye 30 gün süre
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 22 yaşındaydı! 'Sarı serum' bir can daha aldı

Sarı serum bir can daha aldı
Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadılar

Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde şoke oldular
İmamoğlu'nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı

İmamoğlu'nun ifade vereceği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı
Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha

Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne bugün kayıt yaptırmayanlara 28 bin lira ceza geliyor

Akşama kadar kayıt yaptırmayana 28 bin lira ceza!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.