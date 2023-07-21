YKS Tercihleri ve Üniversite Kontenjanları

YKS sonuçlarına göre tercih yapacak adaylar için üniversitelerde 1 milyon 111 bin kontenjan bulunuyor. Bu yıl ilk defa 21 bin 42 kontenjan '34 yaş üstü kadınlar' için ayrıldı. ÖSYM'nin yayımladığı bilgilendirme kılavuzunda şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ile gazi olan adaylar için vakıf yükseköğretim kurumlarında burslu kontenjanı yer alıyor. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023'te, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023'te yapılacak.

6 Nisan 1920

1- 10 soruda 2023- Yks tercihleri

YKS sonuçlarına göre tercih yapacak adaylar için üniversitelerde 1 milyon 111 bin kontenjan bulunuyor

Bu yıl ilk defa 21 bin 42 kontenjan "34 yaş üstü kadınlar" için ayrıldı. ÖSYM'nin yayımladığı bilgilendirme kılavuzunda şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ile gazi olan adaylar için vakıf yükseköğretim kurumlarında burslu kontenjanı yer alıyor

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023'te, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023'te yapılacak

(Selma Kasap/Ankara)

2- Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, iklim teknolojilerine can suyu olacak

Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Değerhan Usluel:

"İklim teknolojileri alanında Öncül Proje Yatırım Programı'nı hayata geçiriyoruz, programa şu anda 400 milyon liralık kaynak ayırdık ve bunu iki katına kadar büyütme imkanımız var. Önümüzdeki 5 senede minimum 5 büyük öncül projeyi hayata geçirmek için çalışıyoruz"

"Bir projemiz temiz hidrojenle ilgili, bir tanesi yosunla üretilen kireç taşını kullanarak çimento imalatını tamamen karbon sıfır hale getirmek. Bunun gibi projeleri olgunlaştırıyoruz"

(Deniz Çiçek/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye'de son 63 yılın en yağışlı ikinci haziran ayı yaşandı

Haziranda en fazla yağış metrekareye 166,3 kilogram ile Rize'ye, en az yağış metrekareye 0, 3 kilogram ile Kilis'e düştü

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara)

4- Makine ihracatı ilk yarıda 14,1 milyar dolarla rekor kırdı

Ocak-Haziran 2023'te ihracatta yüzde 10 artış yakalayan sektör, en fazla dış satımı yaklaşık 2 milyar dolarla Almanya'ya yaptı

Sektörde ihracat birim fiyatları 7,2 dolara yükselirken, en büyük 10 pazar arasında sadece Fransa'da düşüş yaşandı

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

5- Kopan bacağı 9 saatte dikilen motokurye yürüyeceği günleri bekliyor

Kazazede 33 yaşındaki Murat Güler'in ilk müdahalesini yapan Koç Üniversitesi Hastanesinden Doç. Dr. Semih Bağhaki: "Bu tür ameliyatların yaralanmanın ilk birkaç saati içerisinde gerçekleştirilmesi önemlidir. Hastamızda diz altı seviyeden kopan bacaktaki damarları, sinirleri, kasları, kemik yapıyı birleştirdik"

Güler'in ileri tetkik ve tedavi için sevk edildiği Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinden Op. Dr. Fatih Çınar: "Hastayı yürütmeyi hedefliyoruz. Bu çok uzun bir süreç. Ama bu tip vakalarda hastanın 6 ay içerisinde normale yakın şekilde yürümesini umut ederiz"

(Elif Küçük/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Okyanusların rengi iklim değişikliği etkisiyle yeşile dönüyor

İngiltere ve ABD'den bilim insanlarının yaptığı çalışma, iklim değişikliğinin okyanus ekosistemindeki besin dağılımını etkilemesi nedeniyle dünya okyanuslarının renginin giderek yeşile döndüğünü gösterdi

Araştırma grubunun lideri Dr. B.B. Cael: "Şimdilik, bu noktada gördüğümüz değişikliklerin dünyanın geleceği hakkında ne söylediğini ifade etmek zor olsa da iklim değişikliğinin okyanus ekosistemleri için önemli riskler taşıdığı anlaşıldı. Sunduğumuz kanıtlar, değişimin zaten başladığını gösteriyor"

(Yeter Ada Şeko/İstanbul)

7- Türk sporunun "altın" kadınları

Hayatın her alanında olduğu gibi sporda da Türk kadınları, voleyboldan güreşe, bokstan tekvandoya birçok branşta elde ettikleri başarılarla adlarından söz ettiriyor

Kadınlarda ilk olimpiyat altın madalyasını Atina 2004'te halterde Nurcan Taylan'la alan Türkiye, 17 yıl sonra milli boksör Busenaz Sürmeneli ile bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşadı

2023 FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyon tarihinde ilk şampiyonluğunu elde etti

Kariyerinde 6 Avrupa ve 2 dünya şampiyonluğu bulunan "ilklerin kadını" Yasemin Adar Yiğit, Türk kadın güreşinde yeni bir sayfa açtı

Türk sporcuların 2022'de dünya şampiyonalarında kazandığı 551 madalyanın 337'sini kadınlar elde etti

(Halil İbrahim Avşar/Ankara) (Grafikli)

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