ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. 3 milyon 527 bin 466 adayın başvurduğu sınavda 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi. Adaylar sınavın kolay geçtiğini belirtirken, YKS'nin ikinci oturumu olan AYT ve üçüncü oturumu YDT ise yarın yapılacak.

- YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi

ANKARA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM düzenlenen, 3 milyon 527 bin 466 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi sona erdi.

ÖSYM tarafından 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, 3 milyon 527 bin 466 adayın başvurduğu TYT, 10.15'te başladı. 120 soru sorulan ve 165 dakika süren sınav, 13.00'de sona erdi. 11 bin 477 binada, 202 bin 356 salonda uygulan TYT oturumunda 465 bin 18 kişi görev aldı.

Sınavdan çıkan adaylar, TYT'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sınavın güzel geçtiğini söyleyen Hasan Vural, "Sayısal kısımları pek beceremesem de sözel kısımlardan gayet güzel ve mutlu şekilde ayrıldım. Kendime net hedef koyamadım. İşin aslı gazetecilik istiyordum. Kafamda net bir üniversite profili yok. Bu sene derse motive olamadım. Yarınki sınav için umutluyum, bugün kolay geçti, zorlayacak bir sınav gibi gelmedi" dedi.

Sınavda çok fazla boş soru bıraktığını aktaran Seray Kaleli, "Onun dışında güzel geçti, iyi not alacağıma eminim. Yeteri kadar çalıştığımı düşünüyorum. Hedefim anestezi. Yarınki bugünden daha güzel geçecek" diye konuştu.

Eray Şanlı ise yurt dışında okumak istediğini belirterek, "Sözel olarak daha ağırlıklı çünkü sayısalım o kadar da iyi değil. En yükseği yapmayı hedefliyorum. Gayet hazırlıklı geldim. Lisede 3 ay Portekiz'e gittim" ifadelerini kullandı.

Sınavın olumlu geçtiğini dile getiren Arda Özcan da "Yeteri kadar yaptığımı düşünüyorum. Bu yıl diğerlerine göre kolay olacağı söyleniyordu, öyle de oldu. İlk defa girdiğim için bir şey diyemeyeceğim ama benim için iyi geçti. Hedefim psikoloji. Şu anda daha çok Kıbrıs tarafını düşünüyorum" cümlelerine yer verdi.

Çağan Kılıç ise sınava çok çalışmadığını anlatarak, "Ben çok çalışmadığım için iyi geçmedi ama sorular kolaydı, ben de yapabildim yarısını. Ankara içinde bir yer tutturmak, büyük hedefim yok. Yarınki sınavdan beklentim daha az. Bu kolaydı çünkü. Denemelerden daha kolaydı. Bu sene tercih yaparım muhtemelen" dedi.

Adaylar, sınavın sona ermesinin ardından aileleriyle sarıldı, duygu dolu anlar yaşandı.

YKS'nin ikinci oturumu olan AYT ve üçüncü oturum YDT ise yarın yapılacak.