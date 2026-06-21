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YDT'nin tamamlanmasıyla birlikte YKS maratonu sona erdi

YDT'nin tamamlanmasıyla birlikte YKS maratonu sona erdi
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YKS'nin son oturumu YDT, 203 bin 679 adayın katılımıyla tamamlandı. Öğrenciler sınav sonrası görüşlerini paylaştı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( Yks ) üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi ( Ydt ) saat 17.45 itibarıyla sona erdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yks'nin üçüncü ve son oturumu olan Ydt, saat 17.45 itibarıyla sona erdi. İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca ve Rusça dillerinde toplam 203 bin 679 adayın başvurduğu sınavın ardından öğrenciler, okul önlerinde bekleyen aileleriyle bir araya geldi. Ydt'nin sona ermesiyle birlikte üç oturumdan oluşan YKS maratonu da sona ermiş oldu.

"Ydt beni çok zorlamadı"

Sınava çok çalışmamasına rağmen zorlanmadığını ifade eden Bahar Demir, "12. sınıf öğrencisiyim, bu yıl mezun oldum. Sınav, bana göre girdiğim denemelerin ortalamasının üstünde geldi. Ydt'ye kendimi denemek için girmiştim, çok da çalışmamıştım. Ama onun dışında YDT beni çok zorlamadı, bana kolay geldi. Diğer arkadaşlara başarılar dilemek istiyorum. Ben aslında İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon istiyorum, olursa güzel olur. Olmazsa da Ankara'dan bölümler yazacağım. Eğer dil sınavı güzel gelirse dil bölümleri yazmayı düşünüyorum" dedi.

"Hedefim Ankara'da makine mühendisliği okumak"

YDT'nin önceki yıllardaki sınavlarla benzer zorluk seviyesine sahip olduğunu belirten Ege Öngel, "Sınav önceki senelere zorluk olarak benzerdi. Ben önceki sınavlara biraz bakmıştım, ondan dolayı çok şaşırtmadı. Hedefim Ankara'da makine mühendisliği okumak. Buradan da bütün arkadaşlarıma başarılar dilerim" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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