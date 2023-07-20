YKS'de sayısal birincisi Mustafa Özcan: Hedefim 9. sınıftan itibaren birinci olmaktı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda sayısal birincisi olan Mustafa Özcan, hedefinin 9. sınıftan itibaren birinci olmak olduğunu ve bunu gerçekleştirmek için ailesiyle Yozgat'tan Ankara'ya taşındıklarını söyledi. Özcan, sınav sonuçlarını annesinden öğrendiğini ancak sonuçlara şaşırmadığını belirtti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda sayısal birincilerinden Mustafa Özcan, hedefinin 9. sınıftan itibaren birinci olmak olduğunu, bunu gerçekleştirmek için ailesiyle Yozgat'tan Ankara'ya taşındıklarını söyledi.

Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınavdan iyi bir sonuç beklediğini, gelen birinciliğin kendisini gururlandırdığını dile getirdi.

Sınav sonuçlarını annesinden öğrendiğini ancak sonuçlara şaşırmadığını belirten Özcan, "İlkokuldan beri çalışma düzenim ve sistemim var, hep onu devam ettirdim. LGS'de bir derece elde etmedim, 0,26'lık dilimde yer almıştım ama üniversite sınavında birinci olmak istiyordum. Kendimi akademik olarak yukarı taşımak istediğim için lisede Yozgat'tan Ankara'ya geldim, bu bile büyük bir başarı." diye konuştu.

Öğrenim gördüğü Atatürk Anadolu Lisesi hakkında çok araştırma yaptığını ifade eden Özcan, "En son ben girerken, yani 2019'da birinci çıkarmıştı. Ben mezun olurken de 'neden olmasın' diye düşünüyordum o duvarda birincilik fotoğrafımı görmeyi çok istiyordum. O da olacak." dedi.

9. sınıftan beri üniversite sınavına hazırlandığını aktaran Özcan, "Soru kaçırmamak için çok çalıştım. Sınavda Milli Eğitim Bakanlığının sorularından çıkacağı için kaynakları çok iyi takip ettim. Sözel alanında 1 yanlışım var. Onu da ilk önce doğru yapmıştım fakat son anda değiştirmiştim. Buna da pişmanlık duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Özcan, yurt dışında okumayı düşünmediğini, Türkiye'de mühendislik bölümü olan birkaç üniversite tercih edeceğini belirtti.

Sınav sonucunun ardından kendisini arayan ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'a teşekkür eden Özcan, "Sabah 'Belki ÖSYM Başkanı arar' diye düşünüyordum. Arayınca da sevindim. Hiç bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum." dedi.

"LGS sonucunu fırsata çevirip Yozgat'tan Ankara'ya taşınmaya karar verdik"

Anne Derya Özcan da tarif edemeyecek kadar mutlu olduğunu belirtti. Sınav sonrasında netleri kontrol ettiklerini, bu yüzden de bu sonucu beklediklerini aktaran Özcan, "Gece saatlerinden itibaren sonuçların açıklanmasını bekliyorduk. Sık sık siteyi kontrol ettim. ÖSYM ekranında bu sonucu görmek mutluluğumuzu çok daha artırdı. Şaşırmadık, beklediğimiz bir tabloydu." diye konuştu.

Mustafa'nın tek çocuk olduğunu, en iyi eğitimi alması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirten Özcan, "LGS sonucunu fırsata çevirip Yozgat'tan Ankara'ya taşınmaya karar verdik. İyi ki de gelmişiz. Öğretmenleri, Mustafa'ya en az bizim kadar inandı, destek oldu. Hiçbirinin hakkını ödemeyiz." dedi.

Oğlunun, birinci sınıfta okumayı ilk öğrenen, orta okulda derece yapan bir çocuk olduğunu, başarısının asla tesadüf olmadığını dile getiren Özcan, şöyle konuştu:

"Ev seçimi yaparken bile okula yakınlığı tercih ettik ve evimizi okulun hemen karşısından seçtik. Yolda geçen vaktin Mustafa için kayıp bir vakit olmasını istemedik. Daha az yoruldu, çalışmaya daha çok vakit ayırdı. 9. sınıftan beri her yıl üniversite sınavına hazırlanır gibi çalıştık. Seviyesine uygun kaynakları seçmeye çalıştık. Pandemi dönemini ise fırsata çevirdik, konuları ertelemedik. Mustafa son senesinde 'Sınavda derece bekliyorum' diye bir hayal kurdu, biz de 'Yıldızları düşünen dağlar aşar, dağları aşan düz ovada kalır' diyerek hayallerine destek olmaya çalıştık. Bizi asla yanıltmadı, sonucu da aldık."

Anne Özcan, sınava hazırlanacak gençlere ve ailelere, bakanlığın kitaplarını ve kaynaklarını kullanmalarını tavsiye etti. ???????