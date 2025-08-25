YKS birincisi Ahmet Eren Özyurtseven'in kazandığı üniversite ve bölüm belli oldu

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2025- Yks sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin ykssonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek; ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

ÖSYM'DEN ADAYLARA KAYIT UYARISI

ÖSYM'den yapılan açıklamada elektronik kayıtların 1-3 Eylül tarihlerinde alınacağı duyuruldu. Şahsen kayıt işlemleri ise 1-5 Eylül'de gerçekleştirilecek.

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2025-YKS yükseköğretim programlarına merkezî yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 25 Ağustos 2025 tarihinde saat 09.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

2025-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 1–3 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

KONTENJANLARIN YÜZDE 99'U DOLDU

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2025-YKS sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özvar, "Sevgili adaylarımız, 2025-YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. ÖSYM'nin 'https://ykssonuc.osym.gov.tr' internet adresinden öğrenebilirsiniz. Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99'u, ön lisans kontenjanlarının ise tamamı doldu. Devlet üniversitelerinin başarı sırası barajı olan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarının tamamı doldu. Mühendislik programlarında doluluk oranı yüzde 97'yi aşarken, öğretmenlik programlarında yüzde 95 olarak gerçekleşti. Yükseköğretim sisteminde istihdam odaklı başlattığımız dönüşüm kapsamında hayata geçirdiğimiz yapay zekaya, yeşil dönüşüme, sağlık ve tarımda dijital teknolojilere dayalı programlara adaylarımız büyük teveccüh gösterdi. 3'ü lisans, 24'ü ön lisans olmak üzere bu yıl ilk kez açtığımız 27 programda tek bir kontenjan bile boş kalmadı. Tüm gençlerimizi kutlar, sonuçların hayırlı olmasını dilerim" dedi.

TÜRKİYE ŞAMPİYONUNUN TERCİHİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ OLDU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YKS-2025 TYT ve AYT sınavlarında, Türkiye birincisi olan Gaziantep Nizip Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Eren Özyurtseven'in kazandığı üniversite de belli oldu.

Sınavda elde ettiği üstün başarıyla Türkiye birincisi olan ve daha önce yaptığı açıklamada hedefinin bilgisayar mühendisliği olduğunu söyleyen Ahmet Eren Özyurtseven, Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne yerleşti.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından e-Devlet üzerinden elektronik kayıt yapabilecek. Bunun yanı sıra üniversiteler de kendi sistemleri üzerinden kayıt işlemlerini kabul edecek. Belgelerin eksiksiz şekilde tamamlanması, kayıt sürecinin aksamaması açısından büyük önem taşıyor.